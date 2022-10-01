Камнепад заблокировал движение на алтайском перевале Чике-Таман

Камнепад на Алтае 29 сентября 2022 Фото: УПРДОР «Алтай»

В четверг, 29 сентября, на перевале Чике-Таман в Республике Алтай произошел крупный камнепад. Как сообщают “Новости Горного Алтая”, он заблокировал движение на участке.

Обвал произошел в 22:50 по местному времени. Камни упали на одну из полос движения. Дорожники прибыли на место ЧП уже через 10 минут, но камни были внушительных размеров, поэтому для расчистки понадобилась специальная техника. Работы начали лишь утром.

Для обеспечения безопасности до момента ликвидации затора на дороге работали регулировщики. Проблем с движением не было.