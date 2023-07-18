«Давай, стреляй!»: ночной концерт по заявкам завершился стрельбой в Барнауле

Кто именно и по какому поводу заказал под окна музыку – пока неизвестно Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 18 июля в Барнауле под окнами многоквартирного дома на Змеиногорском тракте компания молодых людей решила устроить концерт. Правда, не все жильцы оценили музыкальный порыв в полночь. Один из жителей дома вышел на разборки, а закончилось все стрельбой и вызовом правоохранителей.

В паблике «Барнаул 22» появился лишь фрагмент конфликта. Как пишет автор поста, ночью к дому вызвали вокалиста. Тот принес с собой переносную аудиосистему: большую колонку и микрофон. На какую реакцию жильцов рассчитывали заказчики этого концерта – неизвестно, но ошарашенные люди вышли на балконы. Один из мужчин и вовсе решил спуститься и разобраться с музыкантами тет-а-тет. Начало конфликта на видео не попало, но в какой-то момент обозленный житель дома со всей силы пнул колонку. С грохотом она пролетела пару метров по асфальту, а после прозвучал выстрел. Причем мужчину это не испугало, он подошел к оппоненту и начал кричать: «Ну, давай, стреляй».

Как сообщили «Комсомолке» в УМВД по Барнаулу, в полицию поступило заявление от гражданина 1987 года рождения – музыканта, чья колонка не пережила гнев жильца дома. Предварительно установлено, что певец в ответ на порчу своего имущества произвел предупредительный выстрел из аэрозольного устройства.

- На место происшествия выезжали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. В настоящее время для выяснения всех обстоятельств по данному факту проводится проверка, - отметили в городском управлении полиции.

К слову, музыканты пытались успокоить разъяренного жильца. Подошедшая к нему женщина сказала, что разбираться нужно с теми, кто вызвал певца.

- Мы приехали по заявкам, - сказала она.

Однако кто именно и по какому поводу заказал под окна музыку – пока неизвестно. Благо, что концерт по заявкам обошелся без пострадавших.

Напомним, только за первый квартал этого года в Алтайском крае за нарушение закона о тишине оштрафовали более 700 человек на сумму более 515 тысяч рублей. Как рассказывала начальник управления юстиции Оксана Грохотова, статья 61 «Нарушение установленного законом Алтайского края запрета нарушения тишины и покоя граждан» является одной из самых «популярных» статей административного кодекса. Согласно местным законодательным нормам, запрещается шуметь в будние дни с 22:00 до 8:00, в выходные – с 22:00 до 9:00, а также ежедневно с 13:00 до 15:00. Сумма штрафа может варьироваться от 500 до трех тысяч рублей.

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