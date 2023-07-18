В барнаульском дворе ночью произошел конфликт со стрельбой из-за вечеринки

Полиция проводит проверку Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью 18 июля в одном из дворов на Змеиногорском тракте в Барнауле произошел конфликт со стрельбой. Причиной стала вечеринка в честь дня рождения.

Как сообщается в тг-канале «Инцидент Барнаул», праздник в 12 часов ночи решила устроить компания молодых людей. Они пригласили певца и включили колонку.

- Из подъезда вышел мужчина и со всей силы пнул колонку, а певец пошел на него с пистолетом, - пишут очевидцы.

На видео действительно слышится выстрел. Однако достоверно не известно, кто его произвел.

В пресс-службе УМВД по Барнаулу сообщили, что сегодня ночью в отдел полиции поступило сообщение о произошедшем конфликте. В настоящее время по факту проводится проверка.