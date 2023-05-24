Более 700 шумных жителей Алтая оштрафовали на полмиллиона рублей

Оштрафовали 730 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

За первый квартал 2023 года за нарушение закона о тишине в Алтайском крае оштрафовали более 700 человек. Всего они заплатили свыше 515 тысяч рублей. Об этом во время интернет-форума рассказала Оксана Грохотова, начальник управления юстиции.

По словам Оксаны Викторовна, статья 61 «Нарушение установленного законом Алтайского края запрета нарушения тишины и покоя граждан» стала самой популярной из тех, за которые грозит административная ответственность.

Всего за нарушение тишины и покоя в Алтайском крае в первом квартале 730 человек оштрафовали более чем на 515 тысяч рублей. Кроме того, одному человеку вынесли предупреждение.

Рассказывая о других административных делах, Оксана Грохотова отметила, что каких-либо необычных и громких случаев в первом квартале не было.

Вместе с тем, во втором полугодии 2022 года к административной ответственности привлекли хозяина овчарки, которая покусала ребенка. Через некоторое время рассмотрели апелляцию.

– При рассмотрении дела районным судом апелляционной инстанции из числа допустимых доказательств исключено заключение судебно-медицинской экспертизы, которой установлено наличие у потерпевшего телесных повреждений в виде ссадин, кровоподтека, поскольку экспертиза была назначена в ходе процессуальной проверки по заявлению матери ребенка в порядке ст. 144-145 УПК РФ, а не в рамках производства по делу об административном правонарушении, – пояснила начальник управления.

Она добавила, что хозяин собаки не был ознакомлен с постановлением о назначении экспертизы и заключением эксперта. Таким образом, порядок проведения экспертизы был нарушен. В итоге не получилось полно и объективно рассмотреть дело, производство прекратили.

Отметим, что в целом больше всего дел об административных правонарушениях комиссии рассмотрели в Барнауле (696), Бийске (271), Краснощековского и Тальменского районов (47) и Заринске – 36.

К ответственности привлекли 1240 человек, совершивших административные правонарушения, из них 276 жителей Алтайского края отделались предупреждениями, а оплатить штраф пришлось 964 людям.