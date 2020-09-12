Алтайские спасатели выдвинулись на помощь туристам, возвращающимся домой после ЧП

Один из членов группы погиб при сплаве на катамаране Фото: Анна Перевощикова

Шестеро спасателей Алтайского отряда МЧС России выдвинулись на помощь туристам, которые пережили трагедию во время сплава: один человек из группы погиб после опрокидывания катамарана. Как сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС, путешественникам удалось вытащить тело товарища на берег, сейчас они возвращаются из похода.

Спасатели отправились навстречу туристам 11 сентября и должны дойти до группы к вечеру 12 сентября. Решение было принято, «несмотря на то, что при очередном сеансе связи с группой представитель туристов ещё раз подчеркнул, что группа бедствия не терпит и в помощи не нуждается». Однако отряд все же поможет в транспортировке погибшего.

В целом, тургруппе удалось пройти уже 4,5 км пути. Они оставили основную часть снаряжения в определенном месте и взяли с собой в путь лишь самое необходимое. К ним на помощь с лошадьми и продуктами питания пришли жители села Катанда.

Напомним, 9 сентября туристы из Новосибирска сплавлялись по реке Кураган, когда катамаран опрокинулся. Один из туристов получил серьезную травму, его тело товарищи достали из реки самостоятельно.

- Группа следует самостоятельно в пешем порядке по направлению к месту, где их заберёт автомобиль. Учитывая особенности горно-таежной местности, климатические условия, принято решение отправить спасателей для сопровождения туристов. Группа не была зарегистрирована в МЧС Республики Алтай, в страховой компании не застрахована, - отметили в управлении.

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