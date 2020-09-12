Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Алтайские спасатели выдвинулись на помощь туристам, возвращающимся домой после ЧП

Туристы потеряли товарища во время сплава
Анна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий
Один из членов группы погиб при сплаве на катамаране

Один из членов группы погиб при сплаве на катамаране

Фото: Анна Перевощикова

Шестеро спасателей Алтайского отряда МЧС России выдвинулись на помощь туристам, которые пережили трагедию во время сплава: один человек из группы погиб после опрокидывания катамарана. Как сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС, путешественникам удалось вытащить тело товарища на берег, сейчас они возвращаются из похода.

Спасатели отправились навстречу туристам 11 сентября и должны дойти до группы к вечеру 12 сентября. Решение было принято, «несмотря на то, что при очередном сеансе связи с группой представитель туристов ещё раз подчеркнул, что группа бедствия не терпит и в помощи не нуждается». Однако отряд все же поможет в транспортировке погибшего.

В целом, тургруппе удалось пройти уже 4,5 км пути. Они оставили основную часть снаряжения в определенном месте и взяли с собой в путь лишь самое необходимое. К ним на помощь с лошадьми и продуктами питания пришли жители села Катанда.

Напомним, 9 сентября туристы из Новосибирска сплавлялись по реке Кураган, когда катамаран опрокинулся. Один из туристов получил серьезную травму, его тело товарищи достали из реки самостоятельно.

- Группа следует самостоятельно в пешем порядке по направлению к месту, где их заберёт автомобиль. Учитывая особенности горно-таежной местности, климатические условия, принято решение отправить спасателей для сопровождения туристов. Группа не была зарегистрирована в МЧС Республики Алтай, в страховой компании не застрахована, - отметили в управлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

После ЧП на Алтае туристы возвращаются назад с трупом товарища

Мужчина погиб, перевернувшись на катамаране (подробнее)

ЧПИнтересное

Рекомендуемые