На Алтае осудили женщину, защищавшую сожителя по делу о домогательствах к падчерице

14 июля приговор будет рассматривать суд апелляционной инстанции Фото: Олег УКЛАДОВ

Мать девочки, посадившей отчима за домогательства, приговорили к четырем месяцам условного заключения за то, что она оказывала давление на дочь. В пятницу, 14 июля, этот приговор будет рассматривать суд апелляционной инстанции.

Напомним, что 46-летнего барнаульца отправили на 12,5 лет в колонию после того, как его падчерица пожаловалась психологу, что отчим несколько раз трогал ее за грудь, ловил в коридоре.

На допросах и в судебном заседании обвиняемый свою вину не признавал, говорил, что девочка таким образом решила отомстить после вспыхнувшего между ними конфликта. Тем не менее, суд посчитал его вину доказанной. Свидетелями обвинения стали психолог, которому подросток рассказала о домогательствах, педагоги, которые также пересказывали сюжет со слов школьницы, другие косвенные свидетели.

Однако мать подростка и во время следствия, и на судебном процессе встала на сторону гражданского супруга. На суде Алина (имя изменено) зачитывала строчки из дневника своей дочери, в которой та пишет, что «двулична и ей нравится быть манипулятором», что любит казаться жертвой, что «садист и мазохист в одном лице».

В жалобах, отправленных в различные инстанции, женщина повторяла, что дело слепили на основе вымысла ее дочери, и ее гражданский муж не виновен. На этом суде зачитывались также строчки из дневника школьницы: «Рассказала маме и посчитала, что меня предали, так как она, зная все подробности, стала оправдывать отчима…»

В итоге мать подростка сама попала на скамью подсудимых. В материалах обвинительного заключения в деле Алины говорится, что женщина заставляла дочь менять показания и была равнодушна к ее потребностям. Заслуги девочки – дипломы, полученные в танцевальной и музыкальной школах, и другие награды на первом суде остались за бортом.

- Нашу семью как будто в мясорубке перекрутили, - говорит Алина сегодня. - После этого обвинения: «взялся за грудь», к нам ворвались в дом в масках, мужа скрутили и в тюрьму. Дочь, когда на меня дело завели, отправили сначала в психбольницу, потом в Каменский детдом. Она провела там полгода. Только на днях после восстановления меня по суду в родительских правах мне ее вернули. При этом она испугана, до сих пор в шоке от произошедшего.

Между тем, Алина и сегодня продолжает писать во все инстанции, пытаясь доказать, что ее гражданский муж не насильник и не педофил. Другие родственники мужчины также пишут жалобы, пытаясь обратить внимание на несостыковки в уголовном деле.

В одном из обращений в прокуратуру Алина рассказывает, как в 15 лет пережила попытку изнасилования:

- Я шла домой на транспорт из садоводства «Медик», когда меня окликнули двое парней лет 18-20 с надувной лодкой, чтобы я их подождала. Я испугалась и прибавила в шаге, они тоже прибавили, я даже побежала от них. Тогда они бросили лодку и догнали меня, одним ударом и прыжком свалив. Я отбивалась и со всей силы кричала: «Помогите!» Мне стало казаться, что я теряю сознание и начала про себя читать молитву: «Ангел мой, хранитель».

По словам Алины, на крик прибежали мужчина с женщиной и разогнали подонков.

- Рассказала я этот случай, потому что мой муж не имеет с отморозками-насильниками ничего общего. Я с этим человеком чувствовала себя в безопасности и никогда не стала бы жить с тем, кто представляет угрозу моей дочери, - заявила мать.

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