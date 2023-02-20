«Кошки нагадили, а сына посадили». Отец осужденного за домогательства к падчерице - о ляпах в уголовном деле

Обвиненный в домогательствах к падчерице мужчина приговорен к 12,5 годам лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

18 января 46-летний житель Барнаула был приговорен к 12,5 годам лишения свободы по обвинению в домогательствах к падчерице. Напомним, подросток рассказала психологу кризисного центра, что отчим неоднократно трогал ее за грудь, после чего мужчину связали и отвезли в СИЗО.

Несмотря на то, что подсудимый и на следствии, и на суде приставания к падчерице категорически отрицал, суд посчитал его вину доказанной. Свидетелями обвинения стали психолог, которому девочка рассказала о домогательствах, учителя, которые также пересказывали данный рассказ со слов подростка, и другие косвенные свидетели. В данный момент осужденный отбывает наказание в Рубцовской колонии строгого режима.

Публикация об этом деле вызвала большой резонанс. В комментариях многие писали о том, что ситуация сомнительная и по сути все обвинение строится со слов девочки. При этом подросток писала у себя в дневниках, что считает себя манипулятором.

- Все, что связано с домогательствами - ложь. Моего сына посадили ни за что, - возмущается Александр Владимирович, отец осужденного. - Девочка хотела избавиться от сожителя матери, потому что он ей мешал в доме, вот и решила оговорить его.

По словам отца, на суде он на эмоциях вспылил и его выставили из зала, поэтому ему не удалось сказать, что он хотел.

- Меня до сих пор потряхивает, что сына по позорной статье осудили ни за что, - вновь и вновь повторяет мужчина.

В семье, по словам отца осужденного, случился конфликт из-за кошек, которых девочка принесла с улицы, обещала ухаживать, но не убирала за ними.

- В тот день кто-то из животных нагадил на кровать, сын хотел его пнуть, падчерица встала на пути, и он ее отшвырнул, - рассказывает отец осужденного. - В итоге девочка обозлилась и решила наказать его за это, видимо прочитала в интернете, что за «приставания» отчим получит больше.

При этом, по словам отца осужденного, дело было состряпано так быстро, что и следователь, и судья не обратили внимания на явные несостыковки в документах.

- Такое ощущение, что хотели скорей моего сына оправить по этапу, – возмущается отец. - В материалах обвинительного заключения, к примеру, говорится, что подсудимый снимал порнографические ролики и выкладывал их в интернет. Это неправда. Даже в постановлении судебно-медицинской экспертизы описывается внешне другой человек, не мой сын. К примеру, там говорится о криминальных татуировках по телу, а у моего сына нет ни одной татуировки. В той же экспертизе говорится, что подсудимый злоупотребляет спиртными напитками, а мой сын не пьет и не курит. Откуда взялось это описание, мне никто не ответил.

Пришедший в редакцию мужчина с волнением достал письмо от сына из зоны. Тот спрашивает о здоровье отца, пишет, что хотел бы сходить с ним съездить на рыбалку, поработать вместе на даче, но теперь долго не сможет. «Папа, я сижу за воздух, за ложные обвинения, из не доказанных сосков и грудей, которые слепили…», - пишет отцу заключенный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Взялся за грудь». В Барнауле падчерица посадила отчима на 12,5 лет за домогательства

На очереди – мать, которая защищает своего сожителя (подробнее)