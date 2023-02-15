«Взялся за грудь - отсидишь как-нибудь». В Барнауле падчерица посадила отчима на 12,5 лет за домогательства

Мужчина, обвиненный в домогательствах к падчерице. приговорен к 12,5 годам лишения свободы Фото: Олег УКЛАДОВ

В ноябре Кристина (имя изменено) из Барнаула встретила пятнадцатилетие в социально-реабилитационном центре. Девочка оказалась там после того, как пожаловалась в школе на скандалы с отчимом. Сказала, что тот бьет ее и бабушку. В кризисном центре во время беседы с психологом школьница добавила, что отчим к ней домогался и трогал за грудь. Вскоре после этого мужчина был задержан и отправлен в СИЗО.

10 ноября суд первой инстанции приговорил обвиняемого к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 18 января в краевом суде срок был увеличен до двенадцати с половиной лет.

Ловил и трогал

По материалам приговора 46-летний барнаулец первый раз тронул грудь падчерицы, когда ей было еще десять лет, во время установки игры на ноутбук. В тот момент она сидела рядом в бюстгальтере и длинной футболке. Со слов классного руководителя физическое развитие Кристины опережает сверстниц.

Сожитель матери, по словам школьницы и в 12 лет несколько раз ловил ее в коридоре. Однажды на кухне когда тот подошел сзади, Кристина развернулась и случайно ударила его ножом по губе. В другой раз девочка с криком «не трогай собаку!», пыталась защитить домашнего питомца, которого отчим хотел пнуть за то, что тот нагадил. С угрозой «тогда буду трогать тебя» мужчина отбросил девочку на кровать и сам прыгнул сверху. По материалам дела, в этот момент падчерица трижды ударила его кулаком по голове, после чего насильник отстал.

В судебном заседании подсудимый вину не признал категорически, заявил, что никогда не прикасался в плохом смысле к падчерице. Лишь несколько раз, шутя, щекотал ее под мышками, чаще на глазах у жены. Да, был конфликт из-за собак, признал отчим. При этом заявил, что когда падчерица дважды ударила его по рукам, он выпалил: «Если не даешь бить собаку, буду бить тебя», и при бабушке ладошкой ударил девочку, от чего та улетела на кровать, а он сам ушел.

«Домогался и пытался затащить на кровать»

Девяностолетняя бабушка на допросах рассказала, что вначале Кристина приняла отчима хорошо, хотела, чтобы у нее был папа, но когда девочке исполнилось двенадцать, все переменилось. Сожитель дочери, по словам пенсионерки, был вспыльчивым, и дочь говорила: «Он приходит с работы нервный, не вступайте с ним в скандал». Никаких приставаний к внучке сама бабушка не замечала.

Старушка добавила, что после того, как мужчину задержали, она спросила у внучки, трогал ли ее отчим, лез ли под юбку. Внучку, по словам бабушки, при этом затрясло, она попросила ничего не спрашивать, сказала только, что когда шла в туалет, он ее ловил.

Подружка потерпевшей, допрошенная в судебном заседании, рассказала, что Кристина в школе, оправдывая свои опоздания, говорила, что не выходит из комнаты, пока отчим не уйдет на работу, так его боялась.

Одним из главных свидетелей обвинения стала психолог кризисного центра несовершеннолетних. Девушка пояснила, что Кристина поступила в центр в апатичном состоянии. На вид была забитой, не понимала, чего хочет. А потом в ходе доверительных бесед рассказала, что отчим трогает ее за грудь. Также со слов девочки, отчим несколько раз предлагал зайти с ним в комнату, лечь на кровать и посмотреть телевизор. Один раз схватил за руку, пытался защитить в комнату, но она вырвалась .

Колония Фото: Олег УКЛАДОВ

«Девочка - манипулятор»

Родственники мужчины пребывают в шоке от предъявленного ему обвинения.

- Он у нас простой, помогающий матери в деревне, в голове не укладывается, как такую гадость на него решили повесить, - сокрушается отец подсудимого. Родня на суде вспоминала, как их сын и брат с женой и падчерицей приезжали к ним в гости и по грибы, и никакого конфликта не было.

Мать девочки на суде удивила учителей и других свидетелей обвинения тем, что встала на сторону гражданского супруга. По ее словам, конфликт между ее дочерью и отчимом действительно был. Но это были ссоры из-за домашних животных. Подсудимого раздражало, что школьница, обещавшая за питомцами следить, не убирает. А дочь ее в свою очередь мечтала выселить его из квартиры, при этом ревновала ее к отчиму, к которому относилась как к бомжу.

- Суд пришел к выводу о виновности моего мужа только на основании рассказа Кристины учителям, подружкам и 23-летнему неопытному психологу в кризисном центре, - недоумевает женщина,- При этом отмели все детали, заставляющие усомниться в искренности слов дочки.

Такими важными деталями мать называет строчки из дневника девочки, - раскрывающие ее непростой характер.

«Я двулична. По своей сути являюсь манипулятором, но скорее всего никогда не смогу об этом признаться вслух. Я садист и мазохист в одном лице. Мне нравится представлять боль и причинять ее. Пока до меня не дойдет чувство вины. Люблю казаться жертвой, не договаривая каких-то деталей», - процитировала мать в разговоре с корреспондентом «КП» дневниковые записи дочки. – Все это было зачитано и на суде, но к вниманию не принято.

Женщина заметила, что ее дочь наряду с другими занятиями (английский, музыка и т.д. ) посещала и курсы актерского мастерства.

- Кристина, которая хочет быть сценаристом, написала однажды рассказ, где описывает девушку похожую на себя, и героине рассказа становится интересно крикнуть: «Помогите, насилуют», - рассказывает мать.- После этого к ней прибегает ее герой - ястреб и у девушки мелькнула только одна мысль: «Включаю все свое актерское мастерство».

В попытке защитить гражданского мужа женщина говорила о том, что обыкновенное прикосновение к груди (даже если и было) вряд ли можно считать извращением, при этом муж ей клялся, что только щекотал девочку под мышками.

Адвокат подсудимого также говорил на суде о необходимости критически относиться к показаниям потерпевшей.

Защита приводила такой пример. Когда Кристина находилась уже в « Кризисном центре», то и там пожаловалась, будто бы две девочки совершали с ней развратные действия. По этому поводу была проверка и никаких доказательств не нашлось.

Однако суд нашел все эти доводы несостоятельными.

Мать говорила: « Ну что тут такого?»

Учителям в школе, соседке позиция матери кажется неадекватной.

- Мы просто шокированы реакцией матери девочки. Кинулась на защиту сожителя, не выгнала его, когда дочка решилась ей рассказать о домогательствах. Она говорила: «Ну что такого, что потрогал, ты красивая!» или «Сама виновата, не ходи, не соблазняй», - возмущались на суде свидетели обвинения из школы.

В одной из записных книжек девочки есть и такая запись: «Я расскажу маме, что этот … (нецензурное выражение) ко мне домогался и пытался несколько раз изнасиловать. Если она и с этими занятиями его не выгонит, или же мне не поверит, то придется снова обращаться в школу. На протяжении двух лет я страдала из-за того, что боюсь рассказать маме». А чуть позднее школьница написала следующее: «Рассказала и посчитала, что меня предали, так как она, зная все подробности, стала оправдывать отчима …».

Во время многочисленных хождений по инстанциям с попыткой вызволить гражданского мужа, мама Кристины также оказалась на скамье подсудимых. Женщину обвинили в том, что она пыталась силой заставить дочь сменить свои показания. В материалах дела действительно есть документы, в которых девочка отказывается от своих слов. Однако в тот же момент она пишет сообщение следователю: « Моя мама просит меня о том, что то, что я сказала, является ложью, но это не так, я рассказала всем, что было у нас дома, и все мои слова были правдой, но она просит меня о таком. Я, конечно, отказала ей, но мне все равно обидно, что она просит меня о таком, и все еще утверждает, что отчим ни в чем не виноват, говорит, что грудь не является половым органом, и сажать его не за что».

В материалах обвинительного заключения говорится, что мать была безразлична к потребностям девочки, ее интересам, здоровью, учебе, досугу и времяпрепровождению.

- От всего этого с ума сойти можно, я рожала свою дочь с нескольких попыток ЭКО, и очень любила ее. С детства холила, оплачивала танцы, художественную школу, музыкальную и курсы актерского мастерства и т.д., – взахлеб рассказывает женщина, муж которой сейчас в тюрьме, дочь - в интернате, и ей самой грозит решетка. - Когда она собачек попросила, да и кошек с улицы приносила, я разрешила, думала, жалость будет воспитываться, подростки же в этом возрасте жестокие, а получилось, из-за этого случилось горе. Получилось, плохая мать …

Колония Фото: Олег УКЛАДОВ

Ситуация сомнительная?

- На мой взгляд, все дела, где речь идет о посягательств на половую неприкосновенность, должны содержать неопровержимые улики, - считает юрист Михаил Жуков. - Не знаю, можно ли считать неопровержимыми уликами слова самой девочки, а затем тех, кто эти слова пересказывает. Тема это скользкая и щепетильная. К примеру, пару лет назад в Барнауле супруги, один из которых силовик, попытались обвинить родственника в педофилии, чтобы отправить его в тюрьму, от срока в 10-13 лет его спасла чистая случайность: жена забыла стереть переписку в телефоне, где ее благоверный предлагал сделать так, что «доча даст показания, что дед сначала пытался изнасиловать, а потом ее задушить». Тогда «бомба» просто не успела разорваться.

Юрист Жуков считает, что рассматривая подобного рода случаи, даже не реальные уголовные дела, необходимо относиться к любым детским рассказам с определенной долей здорового скептицизма.

- В силу своего возраста, особенностей только формирующейся психики, дети могут преувеличивать рассказы о тех событиях, которые им известны с чужих слов. Некоторые события, они пытаются примерить на себя как интересную сказку, либо новую одежду. Повторюсь, причин этому может быть множество. О таких причинах в романтизированной биографии «Мария-Антуанетта» великолепно в свое время рассказал Стефан Цвейг, вот уж кого точно нельзя заподозрить в ангажированности. И причины детской лжи (мотивы, корысть и т.д.) и обстоятельства были великолепно изложены. И даже революционный трибунал не смог по этим детским надуманным обвинениям в совращении и растлении - не вынес приговора поверженной королеве, - говорит эксперт.

По мнению Михаила Жукова, в любой сомнительной истории должны привлекаться не только судьи, а самые опытные специалисты и эксперты в области психологии, психиатрии, сексологии и т.д.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Если доча скажет, что он пытался ее изнасиловать, это будет бомба»: на Алтае родственники пытались «посадить» дедушку

Мужчина чудом избежал тюрьмы (подробнее)