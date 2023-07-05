В Алтайском крае банк оштрафовали за слишком частые звонки клиентке

Допустимы звонки не более восьми раз в месяц Фото: Вера Березовская

На назойливые банки, оказывается, можно найти управу. В Алтайском крае сотрудники одной финансовой организации так настойчиво пыталась выбить долг из клиентки, что в итоге сами нарвались на штраф. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления судебных приставов.

Женщина задолжала банку деньги, и коллекторы начали просто разрывать ее телефон. Звонки поступали один за другим с требованием погасить задолженность – чаще, чем положено по закону.

– Действующее законодательство о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности содержит ограничения по количеству звонков должникам. При осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности со стороны кредитора или коллекторской организации, допустимы звонки не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю, не более восьми раз в месяц, - пояснили в пресс-службе главного управления ФССП России по Алтайскому краю.

После выявленного нарушения судебные приставы составили административный протокол. Банк признали виновным по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. Теперь он должен выплатить штраф в размере 60 тысяч рублей.

Ранее житель Алтайского края после разговора с мошенниками пришел в банк с пистолетом, чтобы устроить самосуд. Под угрозой выстрела он требовал вернуть ему похищенные деньги. Подробности - в материале «КП».

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