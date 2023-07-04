Аферисты развели алтайского пенсионера на 2 миллиона и отправили разбираться с оружием в банк

Мошенник заверил пенсионера, что за разбойное нападение ему ничего не грозит Фото: Олег УКЛАДОВ

В Рубцовске телефонные мошенники довели 72-летнего пенсионера до точки кипения. По данным источникам «Комсомолки», сначала аферисты развели мужчину на 2 миллиона рублей, которые он взял в кредит. А потом перевели все стрелки на сотрудников банка, сославшись, что они якобы выдают персональные данные клиентов, и посоветовали взволнованному пенсионеру силой стребовать с них деньги.

Как уточняет источник, аферисты были на связи с мужчиной. Во время очередного звонка неизвестный уточнил, есть ли у него пистолет, и посоветовал взять его и под угрозой стрельбы потребовать в банке 500 тысяч рублей. Мошенник заверил пенсионера, что за разбойное нападение ему ничего не грозит – якобы в России приняли новый закон, который позволяет вершить самосуд над мошенниками.

28 июня пожилой рубцовчанин решил действовать: взял пневматику (разрешение на владение пневматический оружием не требуется, прим. ред.) и направился в банк наводить разборки. Там он потребовал от сотрудников полмиллиона, а когда понял, что собирать для него сумку с деньгами никто не торопится, то произвел два выстрела вверх. К счастью, обошлось без жертв.

- Когда он зашел в отделение, то в одной руке у него был телефон, а в другой – пистолет. До нападения и во время мошенники инструктировали пенсионера и говорили, как ему действовать. После двух выстрелов они сказали ему уходить, тот послушно вышел из банка и пошел к своей машине. Там его вскоре и задержали, - добавил источник.

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, после того, как в банке заметили мужчину с оружием, сотрудники сразу же нажали тревожную кнопку. На место оперативно прибыл патрульный наряд Росгвардии, мужчину задержали и доставили в полицию. При себе у него нашли пистолет и изъяли. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Обстоятельства произошедшего выясняются. Максимальному наказание, которое грозит пенсионеру по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет.

В то же время расследуется и другое уголовное дело, в котором рубцовчанин оказался потерпевшим. МО МВД «Рубцовский» принял заявление по факту мошенничества. Личности преступников неизвестны.

- Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств по данному факту, а также причастных к противоправным действиям лиц, - добавили в краевом управлении.

Справка КП

ГУ МВД по Алтайскому краю напоминает о том, как не стать жертвой мошенников:

- Помните, что сотрудники банков не будут в телефонном разговоре запрашивать у клиента информацию о его счетах. В случае подобных вопросов прекратите разговор и перезвоните в банк, чтобы убедиться, что с вашими средствами все в порядке. Также сообщить о попытке аферы можно в полицию;

- Если вам сообщают о полагающейся компенсации, не передавайте свои данные о картах и счетах, персональную информацию третьим лицам;

- Не переводите деньги на «безопасные» счета неизвестных лиц.

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