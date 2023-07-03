Нашла работу, но лишилась денег: жительницу Барнаула «развели» псевдоработодатели

Мошенники постоянно изобретают новые способы обмана Фото: Олег УКЛАДОВ

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи 55 тыс. рублей у 21-летней жительницы Барнаула. Девушка стала жертвой мошенников. Аферисты использовали нестандартную схему, прикинувшись работодателями.

Пытаясь найти работу, горожанка подала заявление через сайт по трудоустройству. Позже ей позвонила сотрудница сайта и убедила девушку в том, что для нее нашлась вакансия наборщицы текста, работать предложили на дому.

Потерпевшая согласилась на эту должность, не подозревая, что уже попалась в сети мошенников. Та же сотрудница попросила горожанку скачать приложение для видеосвязи с функцией трансляции экрана якобы для связи с работодателем.

Позже за девушку взялась другая сотрудница, которая представилась менеджером по подбору персонала и сообщила, что нужно оформить договор через банковское приложение. В нем требовалось указать данные банковской карты для перечисления заработной платы.

После беседы с сотрудницей девушке позвонил третий мошенник - мужчина, который во время разговора с потерпевшей присылал ей ссылки на сайты, где нужно было пройти регистрацию. На мобильный телефон горожанки стали приходить смс-сообщения с кодами, в это время мужчина попросил включить трансляцию экрана и увидел все коды для подтверждения банковских операций. После этого со счета девушки начались списания, тогда-то она и поняла, что ее обманули. Девушка прекратила разговор, но преступники уже успели украсть с ее счета 55 тыс. рублей.

Как рассказали в УМВД России по городу Барнаулу, данный способ мошенничества с трансляцией экрана относительно новый, но встречается все чаще.

- Работа может быть предложена любая, в зависимости от того, что именно ищут соискатели. Поиск преступников осложняется тем, что счета, на которые уходят деньги, могут принадлежать подставным лицам, либо это могут быть электронные кошельки, которые сложно отследить. Сайт, через который девушка нашла работу, уже заблокирован, но такие сайтов в интернете много, - рассказали в управлении.

В полиции предупреждают, что при поступлении подобных звонков не нужно сообщать свои персональные данные, а также данные о картах и счетах. Не стоит совершать никаких действий по инструкции звонящего. Сотрудники организации по трудоустройству никогда не станут просить оформить кредит, открыть виртуальный счет или произвести на него денежный перевод.

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