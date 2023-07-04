«Приближалось невообразимое, мы взмолились». Друг Федора Конюхова побывал в Коробейниково

Юбилейный Крестный ход в Коробейниково. Фото: Андрей Ишутин

В минувшие выходные завершился 25-ый юбилейный Крестный ход к главной алтайской святыне – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери.

Когда крестоходцы, пройдя пешком 230 километров, входили в гремящее колоколами Коробейниково, их было уже около трех тысяч человек. В мощном шествии был и московский священник, путешественник, основатель Клуба «5 океанов» - сообщества людей, влюбленных в моря и океаны, Олег Дудкин, близкий друг и соратник знаменитого искателя приключений Федора Конюхова. На одном из привалов, мы поговорили о том, что привело именитого морехода на Алтай, и как сила молитвы помогала ему в экстремальных ситуациях.

Олег Дудник Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алтайская облепиха в деревне Конюхова

В Крестном ходу 58-летний паломник Олег Дудкин оказался благодаря алтайской облепихе и другим саженцам из института Лисавенко.

- Батюшка Никандр из Усть-Пристани в мае привез их в деревню Федора Конюхова в Тульской области. Кстати, эта деревня появилась однажды в чистом поле, а сегодня в ней 30 часовен и три храма, - рассказывает священник. - Во время беседы за чаем отец Никандр пригласил нас с Конюховым в Крестный ход. Мы оба собирались, но отец Федор сейчас серьезно готовится к очередному путешествию на воздушном шаре, поэтому не смог. Он благословил меня и передал поклон на Алтай.

Олег Дудник и Федор Конюхов во времяя экспедиции на Северный полюс Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Вера под парусами

На вопрос о впечатлениях от коробейниковского Крестного Хода и встречи с иконой, собеседник ответил:

- Настроение хорошее, люди с открытым сердцем, энергетика позитивная, благость.

В Усть-Пристани основатель Клуба «5 океанов» успел прочесть детям лекцию о путешествиях, где рассказал и о том, как вера и Божья помощь помогали ему в экстремальных ситуациях в открытом океане.

- Однажды посреди Тихого океана у нас отказал автопилот, который помогает вести лодку нужным курсом, – вспоминает мореход, - идти трое суток, не отрываясь от штурвала, это физически очень тяжело. Мы сделали сотню попыток его включить и, когда уже все отчаялись, я взмолился: «Господи, услышь молитвы наши, тяжело нам». И – бамс! Автопилот вдруг начинает работать. Другой пример из кругосветки: надвигается шквал, все бурлит, гроза громыхает, уже меньше мили до нас. Понимаем, если пересечемся с ним, будет невообразимое, взмолились: «Богородица Скоропослушница, помоги нам! Святой отец Николай, Святой Серафимушка Соровский…». И – бац! Туча тормозит и уходит громыхать в двухстах метрах за нашей спиной.

По словам путешественника, в океане чувство близости к Богу переживается намного сильнее, чем на земле. Океан настолько велик, что заставляет чувствовать себя маленьким. Только с молитвой и верой в Божью милость можно рассчитывать пройти сотни и тысячи миль в этой мощной стихии.

«А пошли-ка на Килиманджаро»

Сам Олег Дудкин пришел к вере только в 29 лет. Произошло это после смерти отца, которую он тяжело переживал.

- Я пошел в храм, поставил свечку, помолился раз, другой, третий, - вспоминает собеседник. - Честно скажу, тяжело приходил, службу литургию вообще не мог стоять. Потом съездил на святую гору Афон. Это особое место на земле, в тысячу раз сильнее Ватикана. Так потихонечку стал воцерковляться. И потом даже пять-шесть часов службы проходили на одном дыхании.

Храм, котрорый строит в деревне Конюхова Олег Дудник Фото: из личного архива героя(ев) публикации

А когда он познакомился с Федором Конюховым, они вместе начали в горы ходить.

- Однажды, к примеру, звонит, спрашивает: «Ты чем в Новый год занимаешься?». Я – мол, елка, оливье, внуки. Скучно же, говорит, и предлагает – а пошли на Килиманджаро? И мы пошли на высочайшую точку Африки. Много с ним вместе пройдено, это особенный человек.

Олег Дудкин и Федор Конюхов на вершине Килиманджаро Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Выпрыгнул из колеса

В одном из путешествий Федор Конюхов сказал другу, что из него выйдет хороший священник.

- И полтора года назад я принял сан по его благословению, - рассказывает Олег Дудкин. - Священничество для меня - путь развития. Это больше, чем высшее образование, я считаю, это возможность через глубокую молитву расширить возможности человеческого мозга, организма.

До прихода в церковнослужители, Олег Дудкин был ведущим топ-менеджером в крупнейшей компании России.

- С финансовой точки зрения все было хорошо, но в один момент понял, что я как белка в колесе, как осел, идущий по кругу за морковкой, раб системы, - поделился собеседник.

Сегодня, сумевший выпрыгнуть из колеса, Олег Дудкин готовится к путешествию по Индийскому океану, строит в деревне Конюхова полную копию Византийского храма, по эскизам храма, разрушенного на Афоне. Его 29-летний сын и 25-летняя дочь его поддерживают. Есть у Олега Дудкина уже и два внука.

- А пять месяцев назад Бог подарил еще одного сына, - поделился счастливый отец.

В деревне Федора Конюхова посадили алтайские саженцы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Парусная школа на Алтае

Еще одна задумка Олега Дудкина - в Усть-Пристани совместно с отцом Никандром открыть парусную школу Клуба «5 океанов».

- Ребята во время беседы загорелись идеей парусного спорта. Все в один голос сказали, что также хотят освоить парусное мастерство. Мы хотим привлечь благодетелей, чтобы купить особые лодки «Оптимист»- делится планами основатель Клуба «5 океанов». – Уже в следующем году романтики из парусных клубов, которым исполнилось 18 лет, смогут пройти с нами на лодках часть экспедиции под парусом. А ребятам, которые меня в Усть-Чарышской Пристани слушали, я сказал: «Независимо от того, где вы живете, если искренне желаете, все у вас получится»! И море будет, и парусники, и приключения.

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