«Мой парень отправил меня худеть в спортзал, и там я встретила Роберто»: аргентинец сделал предложение руки и сердца на Алтае

Фитнес-тренер Роберто Мадина, по словам девушки, сразу стал оказывать ей знаки внимания Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Роберто Мадина и Катя Суслова познакомились в фитнес-центре в Новокузнецке.

- Молодой человек, с которым я пять лет до этого жила, отправил меня худеть в зал, - рассказывает Катерина. - В наших отношениях было уже больше привязанности, чем чувств.

Фитнес-тренер Роберто Мадина, по словам девушки, сразу стал оказывать ей знаки внимания, а она в свою очередь с каждым разом все больше и больше очаровывалась.

Катерина и Роберто Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Роберто - мастер спорта по боксу, он был чемпионом Латинской Америки, прекрасно танцует, в нем есть особый огонь и аргентинская харизма, - на эмоциях рассказывает Катерина. - Сначала он восхитился больше всего моей белой кожей (я даже загорать не могу!), смотрел как на диковинку, а потом продолжал все больше восхищаться, мы стремительно влюблялись друг в друга.

Катерина и Роберто Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Расставание с бывшим, по словам девушки, было сложным и долгим, почти год понадобилось, чтобы окончательно разорвать привязанность.

- С Роберто мы как будто на одной волне, несмотря на языковой барьер, - говорит девушка, - у нас много общих шуток, которые мы только вдвоем понимаем, нас влечет друг к другу магнетически.

Катерина и Роберто Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Катерины, у ее любимого помимо прочих достоинств еще и талант кулинара.

- Он прекрасно готовит мясные блюда, любит это делать, поэтому я часто на кухне расслабляюсь, а он готовит яства, - улыбается собеседница.

Когда влюбленные стали сближаться Роберто познакомил подругу с пятилетней дочерью Маргаритой.

- Еще до нашего знакомства у него был брак с другой девушкой из Новокузнецка. Сначала они долго общались по интернету, из-за нее он приехал в Россию, - рассказала Маргарита. - После отношения разладились, но он очень любит дочку, помогает ей материально и общается.

В декабре у любящей пары появился маленький Роберто.

- Мы планировали малыша и очень радуемся его появлению,- рассказывает Катерина. - Когда связывались по радиосвязи с аргентинскими дедушками и бабушкой, они тоже очень радовались, просили, чтобы ребенок говорил и на русском, и на испанском. Кстати, дедушку малыша тоже зовут Роберто. Мои родители спокойно отнеслись к моему выбору и обожают внука. Кстати и дочь Роберто Маргарита очень любит маленького братика. Недавно глядя на него, всплеснула руками: « Даже не понимаю, почему я так тебя люблю».

Катерина и Роберто Фото: из личного архива героя(ев) публикации

20 июня мама, папа и малыш приехали на озеро Ая в Горном Алтае, где праздновалось день рождения компании «МейТан», представительством которого в Новокузнецке руководит Катя.

На празднике Роберто попросил дать ему слово со сцены. Катя, поскольку уже времени было много, порывалась идти укладывать ребенка спать, но глава семейства упрашивал никуда не уходить, быть в зале. Выйдя, на сцену, 41-летний аргентинец торжественно сделал 28- летней любимой официальное предложение руки и сердца.

- Я удивилась как четко, без волнения он все сказал, было видно, что готовился специально, это был трогательный сюрприз, - говорит Катерина

По словам ее коллег, многие из присутствующих в зале, в этот душевный момент даже прослезились.

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