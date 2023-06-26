Впереди 80-летний старец Иоанн. На Алтае начался юбилейный крестный ход в Коробейниково

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 25 июня от Покровского Собора начался юбилейный 25-й всероссийский Крестный ход в Коробейниково. Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края - Коробейниковской иконе Божией матери.

Впереди с фонарем легкой поступью идет схимонах Иоанн. Когда я увидела его несколько лет назад во главе шествия (тогда до принятия схимы его звали еще Кирионом), услышала: «Что вздыхаешь, веры мало?». В декабре легендарному старцу исполнилось 80 лет, но идет он так быстро, что оторопь берет. Вот что значит человек Божий.

Среди сотен паломников люди самого разного возраста. В этом шествии, как и в предыдущих много детей. На удивление никто не хнычет, не капризничает.

- Моим детям нравится, здесь все хорошие люди, благостная обстановка, с другой стороны дети воспринимают это как приключение, поход, - поделилась прима театра Музкомедии Виктория Гальцева, участница Крестного хода.

По словам Виктории, в прошлом году она впервые полностью прошла от Барнаула до Коробейниково.

- Поразило тогда внутреннее состояние, - вспоминает актриса. - Будто я на другой планете. Нет суеты, толкотни, бесконечной тревоги, переживаний. Мы же женщины как курицы - надо за всем следить, все контролировать, а в шествии оказалась в другой обстановке: я, тишина, бог, молитва, природа и ничего больше… Прошла как на крыльях, хотя я городской человек, квартирный житель, и вот теперь мы снова идем уже всей семьей.

По словам руководителя Крестного хода Константина Филатова, в этом году много паломников из Междуреченска, Томска, Новосибирска. Приехали также православные из Москвы, Екатеринбурга, Казахстана и т.д. Есть информация, что в четверг к Крестному ходу может присоединиться знаменитый путешественник Федор Конюхов.

Нынешний маршрут Барнаул – Бураново - Калманка (за селом) – Белояровка – Алейск - Усть-Пристань - озеро недалеко от села Елбанка - Коробейниково.

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

Около тысячи православных путников отправились с молитвой к самой главной святыне Алтайского края – Коробейниковской Казанской иконе Божией Матери Фото: Олег УКЛАДОВ

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