Могли и не выжить: на Алтае в семье краснокнижных аистов появилось потомство

Птенцы неясыти совсем уже большие. Фото: Минприроды АК

Долгожданное потомство появилось у краснокнижных черных аистов из «Обского» заказника в Усть-Пристанском районе. Счастливые родители теперь оберегают двух своих птенцов. Но малютки могли и не появиться на свет.

Птенцы неясыти растут очень быстро. Фото: Минприроды АК

Все дело в том, что апрель выдался снежным и ветреным. Из-за недостатка пищи взрослые птицы могли даже погибнуть, а яйца подмерзнуть. Но все обошлось, и теперь аисты приглядывают за своими подрастающими в гнезде, малышами. Это гнездо еще в прошлом году укрепил госинспектор «Алтайприроды» Владимир Меновщиков. А наблюдает он за семьей аистов с помощью фотоловушки.

Кстати, черные аисты заботятся о птенцах вместе. Они создают пару на всю жизнь и каждый год возвращаются в одно и то же место гнездования.

В «Обском» живут еще и краснокнижные бородатые неясыти. В Минприроды рассказали, что неясыти тоже обзавелись потомством. Совята выросли стремительно и все меньше нуждаются в родительской заботе.

Бородатая неясыть внесена в Красную книгу Алтайского края. Фото: Минприроды АК

Ранее мы писали о краснокнижных соколятах, которых переселили из Тульской области. Всего на Алтай привезли семь птенцов. В 90-х соколов истребили браконьеры и теперь ученые пытаются восстановить популяцию пернатых.

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