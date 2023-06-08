В барнаульском зоопарке курица Лерка воспитывает утят

Курица заботится об утятах как о родных Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

Не та мать, что родила, а та, что вырастила – гласит пословица. Оказывается, народная мудрость применима и к животному миру. В барнаульском зоопарке курица Лерка высидела… утят! И это история вовсе не про природные аномалии, а про ответственное водительство.

Как рассказывают в зоопарке, сначала все шло благополучно. На мини-ферме утка снесла яйца, высиживала-высиживала, а потом внезапно загуляла. Сотрудники зверинца пытались вразумить легкомысленную птицу, но ничего не вышло. Видимо, насильно заставить быть мамой нельзя. Но помощь пришла, откуда не ждали – под свое крыло утиные яйца взяла мудрая курица Лерка. И вот теперь приемная мама разгуливает по территории со своим крякающим выводком.

Лерка приняла птенчиков как родных, но при этом она воспитывает их именно как утят, удовлетворяя потребности. Курица отводит выводок к луже, и пока малышня плескается, терпеливо ждет. И справедливо ли после такого считать куриц глупыми?

– Не та мать, что снесла, а та, что высидела! – перефразировали пословицу в зоопарке.

Кстати, на мини-ферме в зоопарке постоянно кипят страсти. Частенько суету наводит павлин Сахарок, который вообще-то живет в другом вольере. Но этот белоснежный принц вольготно разгуливает по всей территории, периодически наведываясь к индюшкам. Собирает вокруг самок и ходит, красуется. Его, конечно, выгоняют, но нарушитель настолько хитер, что даже научился выглядывать из-за угла, проверяя, нет ли на пути строгих работников.

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