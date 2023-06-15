Птенчикам – всего три недели. На Алтай переселили маленьких краснокнижных соколят

Птенцы еще не успели опериться Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

В Сайлюгемском национальном парке Республики Алтай пополнение в отряде пернатых – туда переселили семь птенцов сокола балобана. На этот раз привезли совсем малышей – светленьких, пушистых и еще не оперившихся.

Зачем на Алтай переселяют соколов балобанов

Птиц на территорию хребта Сайлюгем переселяют с 2021 года по программе реинтродукции. Всего проект рассчитан на 5 лет. Основная цель – восстановить популяции хищных птиц, которые истребили в 90-е годы браконьеры. Реинтродукция – это переселение и заселение вновь диких животных на территорию, где они ранее обитали, но откуда по каким-либо причинам исчезли.

Фото: Минприроды Алтайского края

– В первый год пробовали выпускать взрослых птиц, но сейчас поменяли методику и выпускаем птенцов через хек – это наиболее эффективный метод, как показал опыт предыдущих двух лет проекта, – рассказал Денис Маликов, директор национального парка.

Хек – закрытый ящик на высоких ножках, установленный примерно на высоте 1,5 метров над уровнем земли. По сути, это временный вольер для птиц, где они находятся на время первоначальной адаптации.

Всего за 2021-2022 годы на территории нацпарка выпустили 24 птицы, к которым в текущем году прибавилось молодое, еще полностью не оперившееся подрастающее поколение.

Фото: Минприроды Алтайского края

Из Тульской области на Алтай

Семи новоприбывшим птенцам балобана всего лишь три недели от роду. Несмотря на столь юный возраст, малышам пришлось пережить большой переезд – из Тульской области на Алтай. Пернатых для выпуска в дикую природу предоставил региональный общественный фонд охраны редких птиц.

Фото: Минприроды Алтайского края

Птенцов будут держать в хеках от трех недель до месяца. Кормить их будут особым образом – так, чтобы они не видели людей. Это лучший вариант адаптации к окружающей среде.

– Спустя месяц мы откроем хеки. Первое время птицы будут держаться рядом, но спустя время разлетятся как в прошлом году, в разные стороны, - отметил Денис Маликов.

В переселении птиц участвовали сотрудники КГБУ «Алтайприрода» совместно Росприроднадзором для того, чтобы применить этот метод для выпуска хищных птиц в природу на территории Алтайского края.

Фото: Минприроды Алтайского края

Интересные факты

Сокол балобан – это крупный сильный хищник. Само название говорит об этом: слово произошло от тюркского balaban — большой или balban — борец, силач. Продолжительность жизни в дикой природе — 18-20 лет, в неволе — до 30 лет. Сокол балобан бросается на добычу свысока со скоростью до 200 км/ч. А родителям приходится добывать 375 грызунов за период кормления — и это только для одного птенца. Только в России на границе республик Алтай и Тыва живут уникальные балобаны темной окраски.

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