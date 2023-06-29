На Алтае освободили от наказания «озеленителя», которого обвиняли в гибели прохожего после падения тополя

ЧП произошло на Павловском тракте Фото: пресс-службы администрации Барнаула

22 июня Алтайский краевой суд освободил главного специалиста отдела благоустройства и озеленения профильного комитета Барнаула от наказания.

Напомним, что следствие обвинило Вадима Бахарева в халатности, из-за которой рухнувшее сухое дерево убило человека. В комментариях на эту тему в сети иронично писали, что стрелочник все равно должен быть найден.

Обвинение требовало максимального наказания - до пяти лет лишения свободы. Суд первой инстанции с формулировками о халатности и недобросовестности не согласился, однако посчитал, что подсудимый все равно должен понести ответственность за причинение смерти по неосторожности и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Теперь в суде краевой инстанции защита оспорила и эту формулировку.

- Мы настаивали на том, что, во-первых, подсудимый не является должностным лицом и субъектом этого преступления. В его обязанности не входит ежедневный мониторинг сухих деревьев, это вообще как выяснилось, ни в чьи обязанности не входит, - комментирует адвокат Олег Горохов. – Во-вторых, преступление «причинение смерти по неосторожности» предполагает определенную правовую формулу: либо лицо предвидело наступление последствий, но рассчитывало их предотвратить, либо не предвидело, но обязано было предвидеть. А так как мой подзащитный это дерево в глаза не видел ни разу, то не смог ни предвидеть, ни предполагать, ни каким-то образом предотвратить последствия его падения.

В итоге краевой суд освободил Вадима Бахарева от наказания за истечением срока давности статьи, по которой он обвинялся.

- Теперь по закону мой подзащитный считается несудимым, - добавил адвокат.

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