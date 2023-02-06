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Происшествия6 февраля 2023 10:39

В Барнауле нашли виновного в гибели мужчины, на которого упало сухое дерево

Чиновник получил срок за то, что не проконтролировал вырубку сухостоев
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Мужчина погиб от полученных травм на месте

Мужчина погиб от полученных травм на месте

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле нашли виновного в смерти мужчины, на которого упало сухое дерево. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Алтайскому краю, перед судом предстал главный специалист отдела благоустройства и озеленения профильного комитета Барнаула.

ЧП, из-за которого судили мужчину, произошло в апреле 2021 года: в районе жилого дома на Павловском тракте сухостой упал на 59-летнего барнаульца. Он получил серьезную травму головы, от которой скончался на месте. На место происшествия выезжали руководители администрации Индустриального района, полиция, а также представители управления ГО ЧС города Барнаула и управляющей компании. После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По данным суда и следствия, в обязанности чиновника городского комитета входил контроль объектов благоустройства, в том числе деревьев в черте краевой столицы. Он вовремя не обследовал их, не выявил ветхие деревья, которые опасны для жизни и здоровья населения и не обеспечил их вырубку. Все эти действия и привели к ЧП.

- В ходе предварительного следствия была собрана достаточная доказательственная база, которую суд принял во внимание, назначив мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, - отметили в следственном управлении.

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