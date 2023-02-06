В Барнауле нашли виновного в гибели мужчины, на которого упало сухое дерево

Мужчина погиб от полученных травм на месте Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле нашли виновного в смерти мужчины, на которого упало сухое дерево. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета по Алтайскому краю, перед судом предстал главный специалист отдела благоустройства и озеленения профильного комитета Барнаула.

ЧП, из-за которого судили мужчину, произошло в апреле 2021 года: в районе жилого дома на Павловском тракте сухостой упал на 59-летнего барнаульца. Он получил серьезную травму головы, от которой скончался на месте. На место происшествия выезжали руководители администрации Индустриального района, полиция, а также представители управления ГО ЧС города Барнаула и управляющей компании. После трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По данным суда и следствия, в обязанности чиновника городского комитета входил контроль объектов благоустройства, в том числе деревьев в черте краевой столицы. Он вовремя не обследовал их, не выявил ветхие деревья, которые опасны для жизни и здоровья населения и не обеспечил их вырубку. Все эти действия и привели к ЧП.

- В ходе предварительного следствия была собрана достаточная доказательственная база, которую суд принял во внимание, назначив мужчине наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы, - отметили в следственном управлении.

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