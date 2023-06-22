Экс-управделами алтайского губернатора по решению суда снизили срок отлучения от власти

Алексей Белобородов был осужден за растрату и взятку Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение суда Центрального района об освобождении бывшего экс-управделами губернатора Алексея Белобородова от дополнительного наказания. Оно заключалось в лишении права занимать должности в государственных органах сроком на шесть лет. Теперь этот срок снижен до трех лет и уже осенью Алексей Белобородов сможет вновь вернуться во власть.

До этого Минфин РФ выплатил экс управделами губернатора Белобородову 180 тысяч за моральный вред. Плюс бывшему осужденному возместили почти один миллион рублей за утрату заработка и услуги адвокатов. Кроме того, было письмо с извинениями от краевой прокуратуры. Это все - за ложные обвинения по уголовному делу о закупке трех Mercedes, которое было возбуждено еще в 2017 году.

Напомним, экс-чиновник, а до этого бывший начальник ГИБДД Алтайского края был отправлен в колонию за растрату и взятку. По версии следствия, Алексей Белобородов от имени управления заключил госконтракты со строительной компанией, получив при этом взятку в виде постройки гаража его бывшей жене. Вдобавок ему вменили растрату при выполнении госконтракта.

Бывший полицейский, занимавший руководящую должность, участник боевых конфликтов в Абхазии, Чечне (награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За доблесть в службе» и другими поощрениями) не признавал своей вины, не шел на сделку со следствием и называл дело сфабрикованным.

Адвокатам Олегу Горохову и Виктору Чумакову на громком процессе удалось доказать множество ошибок, допущенных следствием. В итоге Белобородову было назначено три года лишения свободы, большую часть которых он отсидел под арестом до приговора, а в колонии провел всего два месяца, освободившись условно досрочно.

В интервью « Комсомолке» на эту тему Алексей Белобородов говорил, что благодарен защите, а и также родным и многим бывшим коллегам, которые во время тяжелого испытания поддерживали его и не отвернулись.

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