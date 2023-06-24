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НовостиПроисшествия24 июня 2023 2:25

В Егорьевском районе спустя пять дней локализовали мощный лесной пожар

Огонь распространился на площади почти 10 тыс. гектаров
Александра Сапожкова
Сейчас нужно дотушить все очаги

Сейчас нужно дотушить все очаги

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Егорьевском районе Алтайского края удалось локализовать мощный лесной пожар, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем ТГ-канале.

Пожар полыхал пять дней и распространился на площади почти 10 тысяч гектаров. Сейчас нужно дотушить все очаги.

Губернатор отметил, что работа ведется интенсивная и очень тяжелая. Он поблагодарил спасателей МЧС, лесников, десантников-пожарных и остальных.

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