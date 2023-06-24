В Егорьевском районе спустя пять дней локализовали мощный лесной пожар

Сейчас нужно дотушить все очаги Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Егорьевском районе Алтайского края удалось локализовать мощный лесной пожар, сообщил губернатор Виктор Томенко в своем ТГ-канале.

Пожар полыхал пять дней и распространился на площади почти 10 тысяч гектаров. Сейчас нужно дотушить все очаги.

Губернатор отметил, что работа ведется интенсивная и очень тяжелая. Он поблагодарил спасателей МЧС, лесников, десантников-пожарных и остальных.

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Распространению огня способствовала сухая и жаркая погода. С начала лета в районе не было ни одного дождя. Местные жители рассказывают, что такая погода наблюдается здесь уже несколько лет (подробнее)