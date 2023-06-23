На линии огня: что происходит на месте лесного пожара на Алтае

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Анна Перевощикова

Дым, гарь и высокая температура - в таких условиях уже четвертые сутки работают борцы с огнем в Егорьевском районе Алтайского края. 19 июня здесь вспыхнул второй крупный лесной пожар, и не исключено, что именно человек стал его причиной. Корреспондент «Комсомолки» отправилась в район – сегодня мы публикуем фоторепортаж с места событий.

Как рассказала заместитель директора по лесохозяйственной деятельности «Лебяжье-Лес» Евгения Бобровская, возгорание обнаружили во второй половине дня. Причем интенсивность горения была настолько высокой, что над лесом поднялся высокий и плотный столб дыма.

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Анна Перевощикова

- Это редкость, потому что обычно дым появляется таким рассеянным туманом постепенно. Уже в течение 10 минут после обнаружения пожара все АРС-ы (пожарные машины, прим. ред.) выехали, на месте мы обнаружили, что пожар уже распространился на довольно большой площади, - пояснила Евгения Бобровская «Комсомолке».

Распространению огня способствовала сухая и жаркая погода. С начала лета в районе не было ни одного дождя. Местные жители рассказывают, что такая погода наблюдается здесь уже несколько лет.

На борьбу с огнем были брошены огромные силы. Основная часть работы легла на плечи арендатора лесных участков - холдинг «Алтайлес». Также сюда привлечены силы Минприроды, МЧС, Авиалесохраны и пожарных-десантников из Ханты-Мансийского округа. Для сброса воды задействован самолет-амфибия, а для мониторинга - вертолет.

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Анна Перевощикова

В ликвидации пожара принимает участие огромное количество техники, однако площадь распространения огня растет в геометрической прогрессии. На сегодня это уже около 10 тысяч гектаров. В настоящий момент пожар не локализован: с трех сторон огонь удалось остановить, а вот с южного фронта, наиболее опасного для населенных пунктов, пока что нет.

Людям приходится работать в нереальных условиях: мужчины буквально живут в лесу, спят в машинах, тут же на ходу устраивают привалы на обед. Питание, кстати, подвозят организованно два раза в сутки. Информацию о недостаточном объеме еды и воды сами лесные пожарные опровергают.

Подробный репортаж с места событий читайте в ближайшее время.

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Анна Перевощикова

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Анна Перевощикова

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Анна Перевощикова

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Анна Перевощикова

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Анна Перевощикова

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Анна Перевощикова

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Анна Перевощикова

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Анна Перевощикова

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Анна Перевощикова

Лесной пожар в Егорьевском районе Фото: Анна Перевощикова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Десантники-парашютисты приступили к тушению лесного пожара в Егорьевском районе

По данным на 23 июня, площадь пожара в Егорьевском районе превысила 9700 гектаров леса. Угрозы населенным пунктам нет (подробнее)