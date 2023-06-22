«Объедают виноград и землянику»: в барнаульский дендрарий нагрянули лоси-обжоры

Лоси из дендрария совсем не боятся людей Фото: Иван МАКЕЕВ

В Барнаульский дендрарий пожаловали незваные гости – лоси. Сохатые забрели на поля дендрария, чтобы полакомиться сочной травой и ягодой.

Как рассказали в НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко, лоси приходят к ним каждый год, но в этот раз пожаловали настоящие обжоры. Они объедают вишню, уплетают селекционную землянику и доедают виноград. Ущерб дендрарию наглецы уже нанесли, и кажется, уходить пока не намерены.

На место дважды выезжали представители охотхозяйства региона, осторожно отгоняли лосей, но те снова возвращаются. Еще бы! Ведь на полях дендрария очень много лакомств.

В Минприроды пояснили, что ограничивать передвижения лосей они не могут.

- Нет ничего страшного в том, что лоси гуляют недалеко от города. Это их естественная среда обитания. Повстречав лося подходить близко, гладить и уж тем более кормить его ни в коем случае нельзя. Дикое животное абсолютно непредсказуемо, - объяснили специалисты.

По словам ветеринара Артема Кучера, лоси вышли к людям, потому что разлилась Обь и затопило луга. Как только вода сойдет, они вернутся обратно.

- К ним подходить, действительно, нельзя. Особенно лоси не любят маленьких детей и собак, - предупреждает ветеринар.

Кстати, в окрестностях Барнаула лосей не так уж и много. Сотрудники охотхозяйства встречали пока что всего пять особей.

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