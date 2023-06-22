Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья22 июня 2023 3:47

Лоси поедают селекционную землянику в барнаульском дендрарии

Они приходят полакомиться ягодой уже не в первый раз
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Лось

Лось

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В барнаульском дендрарии по вечерам стали замечать лосей. Как сообщили в телеграм-канале «В курсе 22», им понравилась селекционная земляника.

По всей видимости, дикие животные облюбовали зеленый уголок нашего города. На территории садоводства их видят уже не в первый раз.

- Каждый вечер животные лакомятся селекционной земляникой, не опасаясь никого, - пишет автор поста.

Планируют ли в дендрарии принимать какие-либо меры по спасению ягоды, пока неизвестно.

Напомним, ранее лося заметили на «Трассе здоровья».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Может так ударить!». Как вести себя, если встретишь лося на «Трассе здоровья»

На барнаульской «Трассе здоровья» заметили красавца-лося (подробнее)