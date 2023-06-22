Лоси поедают селекционную землянику в барнаульском дендрарии

Лось Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В барнаульском дендрарии по вечерам стали замечать лосей. Как сообщили в телеграм-канале «В курсе 22», им понравилась селекционная земляника.

По всей видимости, дикие животные облюбовали зеленый уголок нашего города. На территории садоводства их видят уже не в первый раз.

- Каждый вечер животные лакомятся селекционной земляникой, не опасаясь никого, - пишет автор поста.

Планируют ли в дендрарии принимать какие-либо меры по спасению ягоды, пока неизвестно.

Напомним, ранее лося заметили на «Трассе здоровья».

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