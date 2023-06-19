«Может так ударить!». Как вести себя, если встретишь лося на «Трассе здоровья»

Животное находится в своей среде обитания и идет по своим делам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На выходных на барнаульской «Трассе здоровья» в ленточном бору заметили красавца-лося. «Норматив по бегу выполнял», - пошутили в соцсетях горожане. Почему лось вышел в людное место и как вести себя при встрече с сохатым, «Комсомолке» рассказали в Минприроды региона.

По словам специалистов, в том, что животное появилось на этой тропе, нет ничего необычного.

- Трасса находится в лесу, лоси живут в лесу, и вполне нормально, что они гуляют, в том числе и по «Трассе здоровья». Животное находится в своей среде обитания и идет по своим делам. Запретить лосю находиться в лесу никто не может, - пояснили в Минприроды.

Особенно активно сохатые передвигаются именно летом. И чаще всего их видят на дорожных трассах. Зимой им мешает глубокий снег: лоси проваливаются и не могут далеко уйти. Плюс к этому подрастают лосята-«прошлогодки» (которые родились в прошлом году). Они тоже начинают активничать.

- Если вы неожиданно встретили лося, ни в коем случае не пытайтесь с ним контактировать, не пытайтесь его покормить, погладить, близко сфотографировать и так далее. Это дикое животное, от которого можно ожидать любого поведения. Лось может так ударить, что последствия будут очень печальными, - предупреждают специалисты.

Также не пытайтесь прогнать или напугать животное – это может вызвать у него агрессию. Самое лучшее – остановиться подальше и издалека любоваться творением природы.

Кстати, лет 30 назад пойти в лес и не встретить лося было странным. Тогда сохатым никто не удивлялся. И сейчас, по всей видимости, это тоже становится нормой.

- И это прекрасно! - радуются в Минприроды.

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