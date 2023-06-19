«Ша! Ни ждали?». В Барнауле открыта выставка таинственно погибшего Алексея Чеканова

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

В галерее «Республика ИЗО» можно увидеть живопись алтайского авангардиста Алексея Чеканова, которого не стало в возрасте 56 лет.

Тело Лёки (именно так многие называли художника) обнаружили в конце апреля в его квартире на Змеиногорском тракте. Причем, через несколько дней после смерти. По одной из версий, возможно, речь идет об убийстве, на это указывали некоторые страшные следы. Родственники после похорон написали заявление в полицию.

Среди завалов мусора, бутылок, пятен крови в Лекиной квартире как маленький оазис высилась недописанная работа, рядом с которой лежала палитра с красками. Этот «островок» также представлен на выставке, где собрано порядка 30 живописных работ, в основном из частных коллекций.

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Конечно, картин у художника было гораздо больше. Даже живописных, не говоря уже о маленьких гениальных миниатюрах, которые сыпались из-под карандаша Чеканова с частотой осенних листьев. Причем, Лека мог рисовать где угодно и двумя руками одновременно. Только у меня лично этих ироничных неповторимых рисунков больше сотни, одна из них стала аватаркой «Вконтакте». Когда видят эту чудную карикатуру, восхищаются даже скептики, считающие творчество Чеканова непонятной мазней.

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

В последние годы неприкаянный художник мог продать целую пачку великолепных миниатюр за несколько рублей на опохмел, а то и просто подарить. О сложной жизни Леки и его пристрастию к алкоголю знали все его знакомые. Да и сам он этого не скрывал, даже однажды снял фильм «Белая горячка» со своим участием. «Любил, люблю и ненавижу свою жизнь. За неустроенность, пропивание накануне приобретённых вещей, доверчив!», - сообщал художник в своей автобиографии, написанной авторучкой. В последние годы «вечно молодой и вечно пьяный Лека» как-то резко постарел и стал все больше похож на пропитого маргинала. Выходил из этого состояния, когда писал картины или ездил в Новосибирск к сыну Левушке. Но таких трезвых моментов становилось меньше и меньше, даже знакомые, когда он появлялся с картинами, начали отмахиваться от него как от мухи. И он шел дальше по улице, как неприкаянный странник… А может и сейчас где-то бредет сквозь тополиный пух и комарье. Не случайно на афише к нынешней выставке есть шутливая чекановская подпись к одной из картинок: «Ша! Ни ждали?».

Увидеть экспозицию « Герой андеграунда» можно до 9 июля по адресу: Барнаул, пр. Космонавтов, 6 г, 4 этаж, левое крыло Часы работы с 13:00 до 19:00 в четверг, пятницу, субботу, воскресенье.

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

Выставка «Герой андеграунда» посвящена памяти художника Алексея Чеканова Фото: Олег УКЛАДОВ

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