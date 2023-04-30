Вечно молодой, вечно пьяный. Ушел из жизни барнаульский художник Алексей Чеканов

Лека называл себя мастером парадокса Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Художник Алексей Чеканов умер на 56-м году жизни. «Лёка – последний герой андеграунда в Барнауле умер ночью 30 апреля. Необыкновенный художник и мой друг. Печально», - кратко сообщил в сетях комиссар Арт-галереи «Республика ИЗО» Вадим Климов.

Мастер парадокса

- Я часто говорю, что Чеканов гений. Мне не верят. Конечно, в это трудно поверить. Но вы можете одновременно правой и левой рукой рисовать два разных портрета? А он может. Чеканов мне друг, с ним тяжело дружить. Будь здоров Лёка, не бухай! - это тоже Климов пару месяцев назад написал на 55 -летие Чеканова.

Алексей Чеканов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Лека называл себя мастером парадокса. О сложной жизни художника и его пристрастию к алкоголю знали все его знакомые. Собственно говоря, и сам он этого не скрывал. Несколько лет назад Лека даже выставил на Ютубе авторский шедевральный фильм с его участием - «Белая горячка».

Раздолбай и романтик

При этом Чеканов был человеком в потоке, очень ироничным и вдумчивым. Вот, к примеру, как он анонсировал выставку «Луна в реке рукой»:

- Стихотворение Ли Бо (китайского поэта VIII века) «Луна в реке рукой» отражает последний этап творчества меня — раздолбая и романтика, беспощадного к здоровью, требовательного к окружающим и собственному творчеству, циника, простофили и немного гения; определенно наивного как Ли Бо, совершавшего мистическое путешествие с приятелем-монахом по реке Янцзы, и пытавшегося зачерпнуть отражение луны…. Я демиург, я всемогущ: и луна в реке очевидна, реки - вспять, слоны идут на север, на Марсе яблони цветут, наши футболисты выиграли чемпионат мира, а я разбогател... Хрена там — каждому свое. Вздыхаю, иду пить зеленый чай. И уже под утро, ложась спать, думаю: «А вдруг?».

Алексей Чеканов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Лека и «Тихая мансарда»

- Помню то время, когда затевалась «Тихая мансарда». В заброшенный храм на время вернулась вдохновенная жизнь, - вспоминает известный драматург и психиатр Александр Строганов. - Юные дарования в трюме благовейного корабля утверждали живое трепетное искусство. На фоне привычных тяжелых пейзажей и каменных ликов передовиков, населявших выставочные залы, их работы, наполненные воздухом, светом, радостью, казались живыми. Так травка пробивает асфальт, так в ночном небе проступают звезды.

Алексей Чеканов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Все мансардисты, вся компания были талантами, – пишет Строганов.- Нет-нет, да и случается в истории. То, что называется «плеяда». Однако был среди них художник особенный. Алексей Чеканов. Лёка. Он отличался от собратьев. Как будто шагнул чуть дальше остальных. Аналогов его технике мне не встречалось. А я современной живописью интересуюсь. На дилетантском уровне, конечно, но уж с основными тенденциями как будто знаком. Так или иначе, меня его работы поразили. Я долго стоял перед его «Портретом друга» - не мог понять, как это сделано. Работы других мне очень нравились, но здесь – восторг, волнение открытия. По-моему это полотно теперь где-то в Англии – что-то такое мне говорили.

Алексей Чеканов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Для себя я определил Леку гением, -поддерживает мнение комиссара республики ИЗО Строганов. - Жизнь сложилась так, что близкими друзьями мы не были, но виделись довольно часто. За работами его следил по возможности. И вот что обращает на себя внимание: какого-то движения в его технике не было. Картины, миниатюры: кроме владения особым сумеречным потусторонним цветом, он был наделен даром рисовальщика. Так вот, движения, развития, поиска в его творчестве не прослеживалось. Складывается ощущение, что ему было назначено обогатить искусство этим именно новаторским, гармоничным, самодостаточным стилем, секретом которого обладал он один. И сдается мне – он знал об этом. Чувствовал, во всяком случае. Хочется верить, что теперь после смерти свершится чудо, и большой мир узнает имя Алексей Чеканов. Так бывает. Не часто, но бывает. Царствие небесное Алексею, Божьему человеку!

Парень без возраста

А вот как вспоминает о Чеканове поэтесса Фарида Габдраупова:

- Мне кажется, его я видела всюду, где происходило что-то интересное, связанное с искусством. И сам он казался парнем без возраста. А то и вообще большим ребенком. Креативным, наивным, затеивающим что-то приятное для своих друзей. И портреты знакомых ему людей - это веселые или грустные дети. К примеру, я на его рисунке изображена задиристый девочкой с растопыренными волосами. Было в нем что-то богемное, отдельное от реальной жизни, с ее конфликтами, бытовыми и финансовыми сложностями. Непросто ему было жить. Особенно в последние годы. Прощай, Лёка! Ты уже не постареешь.