Умер не своей смертью? В Барнауле прошли похороны художника Алексея Чеканова

Художника похоронили на Михайловском кладбище Фото: из личного архива героя(ев) публикации

4 мая в Барнауле простились с известным художником Алексеем Чекановым, последним героем андеграунда, как написал о Леке комиссар «Республики ИЗО» Вадим Климов. 30 апреля именно он первым кратко сообщил в сети: «Умер необыкновенный художник и мой друг. Печально».

В комнате художника среди гор мусора и бутылок, отдельно, как радуга над свалкой, возвышалась недописанная картина. И только на другой день сестра Елена, зайдя в комнату со знакомыми полицейскими, увидит страшные следы, наводящие на мысль о криминале. Заявление об этом родственники намерены сделать на следующий день после похорон.

Сестра Елена у гроба Фото: Марина КОЧНЕВА

- У нас есть страшные фото из комнаты, где его обнаружили, мои знакомые полицейские говорят, что это очень похоже на убийство, - рассказала Елена «Комсомолке».

Художника хоронили в закрытом гробу. Батюшка, отпевающий новопреставленного, напоследок заметил о бренном теле и живой душе, призвал молиться за раба Божьего Алексея.

У гроба с портретом отца стоял его 11-летний сын Лева. Подросток рассказал, что в последний приезд папы они много рисовали.

Сын Лева рассказал, что они с отцом много рисовали Фото: Марина КОЧНЕВА

На поминках друзья говорили как о независимости Леки, так и зависимости, вспоминали, как гений Чеканов жил между творческими и алкогольными запоями. А еще цитировали, найденную в его бумагах автобиографию, где есть строчки: «Всегда чем-то отличался, левой рисую, пишу правой. Эмоционален, вспыльчив, бываю робок перед новой будущей работой, уговариваю ее мне довериться и все случится. Так просто!».

Есть там и такие строчки: «Любил, люблю и ненавижу свою жизнь. За неустроенность, пропивание накануне приобретенных вещей. Доверчив…».

Похоронили Алексея Чеканова на Михайловском кладбище.