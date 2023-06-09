Техника «закипает»: на Алтае из-за жары фермерам приходится работать в ночную смену

Работники понимающе относятся к ситуации. Фото: Антон Федотов

В Республике Алтай, как и в Алтайском крае, наблюдается аномальная погода – столбики термометров поднимаются до 40 градусов! И если офисные работники могут спрятаться в кабинетах под кондиционерами, то тем, кто в поле, прохлада только снится. Как выживают в такую жару фермеры – в нашем материале.

Накануне в соцсетях сообщили, что в селе Каракол Онгудайского района трактористы выходят пахать поля ночью. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе регионального Минсельхоза, из-за жары фермерам, действительно, приходится выходить на ночные смены. Не только люди, но и техника не выдерживает пекла. Такая ситуация наблюдается в Онгудайском, Усть-Коксинском и Усть-Канском районах.

По словам председателя СПК «Абайский» Усть-Коксинского района Виктора Челаха, температура на солнце поднимается даже выше 40 градусов.

- Техника просто закипает, да и люди тоже. Поэтому нам приходится либо выходить в поля с утра пораньше, либо вечером, когда температура падает. Обычно у нас десятичасовой рабочий день, но работают и больше, - отметил председатель сельскохозяйственного кооператива.

К слову, работники понимающе относятся к ситуации. За переработку в ночные смены им планируют выплатить премии.

Кстати, фермеры и не помнят, когда еще в июне была такая жара. Есть серьезная опасность: если жара продолжит держаться и дальше, то всходы засохнут.

- У нас то аномальный холод, то аномальная жара. Сейчас посевная, слава богу, заканчивается. Земля сухая, нужен дождь! – подытожил Виктор Челах.

Напомним, аномально жаркая погода продержится на Алтае до 9 июня, а затем температура пойдет на спад.

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