Жара до греха доведет: в торговых центрах Барнаула начались кражи летних вещей

Четыре пары солнцезащитных очков украл подросток в одном из городских ТЦ Фото: Александр Коровниченко

В аномальную жару плавится не только асфальт, но и мозги. Видимо, на этой почве некоторые из барнаульцев решились на воровство пляжных вещей и аксессуаров.

Скриншот видео сообщества "В курсе 22"

Так, первый инцидент произошел 5 июня – подросток украл в магазине солнцезащитные очки. Сделал он это максимально незаметно, засунув их в карман после примерки. Воришка, видимо, рассчитывал, что если торговая точка находится в коридоре торгового центра, то камер там нет, но он ошибся. Видео с происшествием разместили в сообществе «В курсе 22». Кстати, выяснилось, что таким способом подросток украл 4 пары очков. Жителей города просят опознать воришку.

Женщина готовится украсть купальник. Скриншот видео из сообщества "Барнаул 22"

Второй случай произошел в «Сити-центре». Женщина решила подобрать купальник к открытию пляжного сезона. После примерки спряталась за торговую стойку и засунула обновку под одежду. Но про камеру, которая висела на стене прямо за ее спиной, женщина и не подумала. Видео разместили в сообществе «Барнаул 22». Владельцы магазина просят женщину одуматься и вернуть товар, иначе они напишут заявление в полицию.

Подписчики сообществ в комментариях резонно осудили воришек, отмечая: «Прославилась. Как у нас люди халяву любят. Правда, не догоняют, что сейчас везде камеры». В другом комментарии женщина с иронией отметила: «Когда я покупала купальник, долго мерила, выбирала. А кто-то вон не парится, может схватить первый попавшийся».

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