Жара и сильный ветер: на Алтае бушуют лесные пожары

Только за последние сутки зарегистрировали шесть возгораний Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае в период аномальной жары произошли крупные лесные пожары. По данным министерства природных ресурсов и экологии региона, в настоящий момент речь идет о двух районах. Лесничим и пожарным приходится тушить огонь в тяжелых условиях. Последние новости по пожарам в Алтайском крае на 8 июня 2023 – в нашем материале.

Только за последние сутки региональная диспетчерская служба Минприроды Алтайского края зарегистрировала шесть возгораний на участках земель лесного фонда региона. Огонь удалось потушить в Ключевском, Ребрихинском, Первомайском и Тальменском районах. В еще двух районах (в Тюменцевском и Егорьевском) пожары продолжают бушевать.

В Баевском лесничестве (Тюменцевский район) возгорание удалось локализовать в ночь на 8 июня. Общая площадь достигла 120 га. КАУ «Алтайлес», сотрудники ГУ МЧС по Алтайскому краю и арендаторы лесных участков продолжают ликвидировать возгорание. Недалеко от горящего леса находится село Грязново. От огня его отделяет озеро Большое Утичье, поэтому угрозы населённому пункту нет.

В Ракитовском лесничестве (Егорьевский район) сейчас работают 150 человек и 60 единиц техники. Пожар, который произошел из-за сухой грозы, повредил уже 720 га леса. Обстановка осложнена жарой и сильным ветром. Пожарные проводят опашку территорий и заливают водой очаги. Кроме того, на подмогу из Красноярска вылетел самолёт-амфибия БЕ-200ЧС.

- При возникновении необходимости к работам по ликвидации пожаров будут привлечены дополнительные силы и средства, - отметили в Минприроды.

Всего с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда Алтая произошло 135 пожаров на общей площади 2407,23 га. В тушении участвовали 2129 человек, 794 пожарных автоцистерны, 209 тракторов, а также пожарный поезд. Для патрулирования привлекали вертолет. Большая часть пожаров произошли по неустановленным причинам, еще 25 возгораний пришли с земель иных категорий, 29 – из-за гроз, один – с территории Казахстана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два масштабных лесных пожара разбушевались на Алтае

Причиной одного из них стала сухая гроза (подробнее)