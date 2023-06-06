Обмороки и солнечные ожоги: почти 20 жителей Алтайского края пострадали из-за жары

В Алтайском крае установилась аномальная для июня погода Фото: Олег УКЛАДОВ

Бригады скорой помощи Барнаула, Бийска и Рубцовска зарегистрировали почти 20 случаев обращения за помощью из-за жары. Как сообщили «Комсомолке» в министерстве здравоохранения Алтайского края, среди пострадавших от солнцепека есть и дети.

В период с 1 по 5 июня скорая медпомощь Барнаула зафиксировала девять тепловых ударов: в одном случае пациента госпитализировали, еще двое пострадавших отказались от лечения в стационаре. Остальным помощь оказали на месте.

В это же время станция скорой помощи Рубцовска оказала помощь шести пациентам с синкопальным состоянием (обмороком) из-за аномальной жары и одному ребенку, который получил солнечные ожоги.

В Бийске бригады медиков зарегистрировали два случая, когда люди на солнце падали в обморок. Еще один случай связан с солнечными ожогами у ребенка. Как пояснили в телеграм-канале Станции скорой медпомощи Бийска, 4 июня несовершеннолетний получил тепловой удар и серьезные ожоги, перегревшись на солнце. 13-летний подросток девять часов провел на пляже, а когда пришел домой, то почувствовал себя плохо. Родители вызвали медиков, и те доставили школьника в больницу.

Напомним, на этой неделе в Алтайском крае установилась аномальная для июня погода – температура воздуха поднимается до +37 градусов. По данным синоптиков, жара продержится как минимум до 8 июня.

Как уже неоднократно говорили врачи, в знойную погоду необходимо больше пить. Барнаульский доктор, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Денис Фуголь пояснил, что жажда чревата ухудшением состояния здоровья, в том числе тромбозами, инфарктами, инсультами и нарушениями сознания. Почитать подробнее об этом можно в нашем материале.

Также во избежание теплового удара следует надевать головной убор, укрываться от прямых солнечных лучей и пользоваться солнцезащитными средствами. По словам заместителя главврача ССМП Бийска Александра Бежбармакова, тепловой удар опасен нарушением функций жизненно-важных органов.

- Это может сопровождаться ухудшением самочувствия, а в тяжелых случаях привести к летальному исходу, - подчеркнул Александр Бежбармаков.