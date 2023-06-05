Пекло до +40 градусов прогнозируют в Алтайском крае

Жарче всего в Алтайском крае будет с 6 по 8 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

Аномально жаркая погода продлится в Алтайском крае как минимум до 9 июня. Синоптики продлили штормовое предупреждение и предупредили о пекле под 40 градусов, пишет Гидрометцентр региона.

Жарче всего в Алтайском крае будет с 6 по 8 июня. В эти дни на большей части территории столбики термометров покажут +35…+40 градусов. Также 7 и 8 июня в регионе возможны дожди и грозы.

Кроме того, до 13 июня на большей части Алтайского края сохранится чрезвычайная, а местами высокая пожароопасность.

В региональном управлении МЧС призывают жителей и гостей региона быть осторожными при обращении с огнем.