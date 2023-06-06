Вода или квас: что лучше спасает от жажды в жару

Утолит ли жажду квас из бочки? Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае установилась жара. На этой неделе столбик термометра поднимется до отметки +37 градусов. В такую погоду просто необходимо больше пить. Однако, вопрос – что лучше всего утоляет жажду и помогает восполнить влагу в организме? На эту тему корресподент «Комсомолки» поговорил с барнаульским доктором - гастроэтерологом, кандидатом медицинских наук Денисом Фуголем.

Не терпеть жажду!

- Терпеть жажду в жаркую погоду нельзя ни в коем случае! Потому что идет очень большая потеря жидкости, выходящей вместе с потом. Эти потери необходимо восполнять! – говорит врач Денис Фуголь. - Организм перегревается, кровь становится густой и вязкой из-за тепла и потери влаги. Поэтому могут возникать фатальные последствия в виде тромбозов, инфарктов, инсультов, нарушения сознания. Особенно это возможно у пожилых людей и детей. Но пить все подряд тоже нельзя!

Живительная влага

По словам Дениса Фуголя, лучше всего подходит для питья в жаркую погоду вода, но в идеале она должна быть минеральной и не газированной. Почему важно пить именно минеральную? Дело в том, что вместе с потом человек теряет и электролиты, соли:

- Если просто пить воду, то потеря электролитов не восполнится, а это грозит нарушением ритмов сердца, мышечной слабостью, повышенной утомляемостью – объясняет врач. - Выбирать минералку без газов или слабогазированную лучше потому, что такая вода не будет резко расширять размер желудка и не вызовет отрыжки.

Если выберете в жару воду с лимоном, то она дает небольшое количество кислоты и витамина C. Но самих электролитов там много не будет.

По словам врача, хорошо подходят для утоления жажды напитки из фруктов и ягод, морсы и компоты. Главное чтобы они были не сильно сладкие! От употребления сахара чувство жажды быстро вернется.

Подойдет для утоления жажды и чай. Он, с одной стороны, охлаждает организм за счет потоотделения, а с другой восполняет жидкость. Но здесь важно, чтобы чай был не сильно горячим. Оптимальная температура напитка - в районе 60-70 градусов.

В жару так и тянет выпить что-нибудь холодненькое Фото: Олег УКЛАДОВ

От каких напитков лучше отказаться

Есть напитки, которые в жару не только не утолят жажду, но могут и навредить организму. Так, Денис Фуголь особенно выделил лимонады и соки – они сладкие, а значит, жажда быстро вернется. К сладким напиткам относится и квас. Тут еще важно учитывать какой тип напитка вы выберете:

- Если стоит выбор между квасом в бутылках и бочковым, - говорит доктор, - то лучше выбрать первый. Квас в бочках на улице нагревается в течение дня, напиток начинает бродить, в нем идет процесс размножения микробов.

Кофе в жару лучше совсем не пить, так как этот напиток может вызывать тахикардию и усиливать жажду, особенно растворимый кофе. В последнем много искусственного кофеина, и он может усилить диурез (объем мочи). А это приведет к усиленной потере жидкости.

Пиво и вообще алкоголь точно не утолит жажды. Напитки «с градусом» расширяют сосуды, усиливается производство тепла. Поэтому человеку, выпившему алкоголь, будет жарко всегда. Ну а если перебрать с алкоголем и уснуть под солнцем, то тут можно получить тепловой удар и обезвоживание.