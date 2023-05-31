Футболист Александр Соболев претендует на звание лучшего игрока сезона

Александр Соболев уже становился лучшим игроком матча и месяца Фото: ФК «Спартак»

Российская премьер-лига опубликовала списки финалистов первой ежегодной премии Winline Герои РПЛ. Среди номинантов оказался выпускник барнаульской школы «Динамо» Александр Соболев. Сейчас он выступает за московский «Спартак».

Процедура отбора финалистов проходит в три этапа. На первом претендентов на победу выбирали журналисты и блогеры, а на втором болельщики. На третьем голосовать будут главные тренеры и капитаны команд Мир РПЛ, а также футбольные эксперты. Отбор продлится до 3 июня, а на следующий день пройдет церемония награждения. При равенстве голосов преимущество получит номинант с лучшим результатом в голосовании болельщиков.

При этом некоторые игроки получили «автомат» и сразу вышли во второй этап. Это те спортсмены, которые во время сезона становились игроками месяца. В их числе наш земляк Александр Соболев. Он попал в ТОП-10. В завершающемся чемпионате спортсмен стал лучшим футболистом по итогам сентябрьских матчей. Кроме того, его четыре раза называли лучшим по итогам конкретной встречи: в матчах с «Уралом» (4 тур), «Крыльями Советов» (12 тур), «Динамо» (22 тур) и «Краснодаром» (24 тур).

В списке бомбардиров, за которым также пристально следят болельщики, Александр Соболев занимает седьмую строчку. На его счету 13 голов. Из одноклубников его обошел только Квинси Промес – у него 20 забитых мячей.

Однако завершает сезон 2022/23 Соболев не совсем положительно. В матче с ЦСКА он подпортил репутацию и себе и клубу. В одном из эпизодов после борьбы с защитником армейцев Виллианом Роше футболист показал ему неприличный жест, который судья оценил на красную карточку. Спортсмен получил гору критики в свой адрес, а Контрольно-дисциплинарный комитет наказал его дисквалификацией на четыре матча. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что если форвард не поменяет своем поведение на поле, то к нему будут применены жесткие меры, так как такое неприемлемо.

– У Соболева была операция, после нее он пришел на базу, извинился за удаление и поговорил со мной. У нас состоялся серьезный разговор. Я не из тех, кто подбирает слова в таких ситуациях. Мы говорили прямо и открыто. Такое количество матчей, пропущенных по дисквалификации за сезон, недопустимо. Он извинился, а мы в него верим. Посмотрим, как он будет меняться. Ведь Саша будет вредить и себе, и команде, если не изменится. Я не считаю, что наша команда зависит от какого-то игрока. Мы создавали моменты разными способами, – цитирует слова Абаскаля sports.ru.

Отметим, кроме Александра Соболева среди номинантов также был бийчанин Артем Карпукас – полузащитник московского «Локомотива».