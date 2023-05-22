Барнаулец Александр Соболев заработал удаление за неприличный жест в матче с ЦСКА

Судья показал футболисту красную карточку. Фото: пресс-службы ФК "Спартак-Москва"

В воскресенье, 21 мая, в Москве состоялось дерби между «Спартаком» и ЦСКА. В одном из эпизодов уроженец Барнаула Александр Соболев повел себя откровенно по-хамски и показал неприличный жест, за что был удален с поля.

На 69-й минуте матча воспитанник барнаульской школы «Динамо» Александр Соболев после фола в штрафной ЦСКА на Виллиане Роше показал бразильцу неприличный жест. Это при том, что ранее форвард получал от судьи устные предупреждения за излишнюю эмоциональность на поле. Но, видимо, в этот день страсти на стадионе зашкаливали и Соболев, который уже признавался в том, что не всегда может контролировать себя во время игры, перешел все грани разумного и приличного.

После совещания с ассистентом Дмитрием Чельцовым главный судья матча Сергей Карасев удалил и Соболева и Рошу (последнего за ответную реакцию). Как позже показали в ТВ-трансляции, Роша повторил жесты Соболева в сторону Чельцова.

Неприличный жест Александра Соболева. Скриншот трансляции МАТЧ ТВ

После этой встречи Соболев получил кучу негатива в свою сторону, что вполне ожидаемо:

– Дерби получилось очень эмоциональным. Команды вышли заряженными на игру. Соболев разочаровал. Да, это дерби, да, эмоции зашкаливают. Но опускаться до такого... Что это за жест? Что это за неуважение к сопернику? Да и вообще! Матч смотрят дети, - цитирует экс-наставника ЦСКА Валерия Газзаева «СЭ».

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль на послематчевой пресс-конференции тоже подчеркнул, что Соболев за произошедшее будет наказан.

— Однозначно, он будет наказан. Этот жест не соответствует нашим ценностям. Но вы же видели агрессивные действия со стороны Роши против Соболева? Важно отметить, что в предыдущем матче с ЦСКА был момент, когда Промес получил карточку за фол на Роше. Тогда тоже долго разбирали тот момент, - говорит он.

На вопрос что делать с Александром Соболевым в перспективе и как его перевоспитывать, главный тренер сказал, что если нападающий не изменил линию поведения, то больше не будет играть.

– Очень просто: если такое повторится, человек просто не будет играть. Уважение, воспитание — все эти качества важны. Тут не индивидуальный вид спорта, это командная игра. В прошлый раз мы наказали Мартинса. Если такое будет повторяться, то игроки будут просто сидеть на скамейке, - подчеркнул Абаскаль.

Второй участник вчерашнего конфликта Виллиан Роша категорически не согласился с наказанием. Он считает, что просто попал под раздачу и надеется, что его красную карточку все же отменят:

— Если вы еще отмотаете назад, то увидите, что этот игрок (Соболев) показывал мне этот жест во время игры, и линейный судья это видел, но игнорировал. Это вопиющая глупость! Такие решения в таком дерби! Повторю, пересмотрите эпизоды. Я надеюсь, что красную карточку отменят. Это должно быть сделано. Я пострадал. Меня удалили, что напрямую сказалось на результате матча, — передает слова Роши корреспондент «Матч ТВ».

Как бы то ни было, вчерашний матч «Спартак» сыграл со счетом 2:1. Дублем отметился Промес. Сам Александр Соболев после финального свистка был больше озабочен победой и на своей странице в соцсетях написал коротко: «Москва красно-белая». Но немногим позже все же осознал, что натворил и дописал извинения за свое поведение:

- Я приношу свои извинения перед всеми, кто бы на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такое больше не повторится. Мне действительно очень жаль.