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НовостиСпорт30 мая 2023 8:14

Бийчанина Артема Карпукаса признали лучшим игроком в столичном дерби «Динамо»-«Локомотив»

Его команда победила со счетом 4:2
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Артем Карпукас. Фото: пресс-службы ФК "Локомотив-Москва"

Артем Карпукас. Фото: пресс-службы ФК "Локомотив-Москва"

Эксперты признали бийчанина Артема Карпукаса, выступающего за «железнодорожников», лучшим игроком матча 29-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом».

– Игра завершилась волевой победой наших парней — 4:2, - сообщают в пресс-службе «железнодорожников».

Кстати, в этом матче голом в составе «Динамо» отметился бывший игрок «Локо» Федор Смолов. Что же касается Карпукаса, то полузащитник не забил, но своими действиями он очень сильно помог своей команде победить. В итоге эксперты «МАТЧ ТВ» вручили награду именно нашему земляку.