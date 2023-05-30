Бийчанина Артема Карпукаса признали лучшим игроком в столичном дерби «Динамо»-«Локомотив»

Артем Карпукас. Фото: пресс-службы ФК "Локомотив-Москва"

Эксперты признали бийчанина Артема Карпукаса, выступающего за «железнодорожников», лучшим игроком матча 29-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Локомотивом».

– Игра завершилась волевой победой наших парней — 4:2, - сообщают в пресс-службе «железнодорожников».

Кстати, в этом матче голом в составе «Динамо» отметился бывший игрок «Локо» Федор Смолов. Что же касается Карпукаса, то полузащитник не забил, но своими действиями он очень сильно помог своей команде победить. В итоге эксперты «МАТЧ ТВ» вручили награду именно нашему земляку.