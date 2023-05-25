Новоселье на миллион: можно ли купить квартиру в Барнауле за эти деньги

Источник: Домклик

«Вырасту, накоплю миллион рублей, куплю все что захочу» — кто не мечтал так в детстве? Вот и выросли, но и миллион перестал быть такой грандиозной суммой. На него, увы, не купишь одновременно остров где-нибудь в Тихом океане, особняк на этом острове и шикарный кабриолет. Да и в самом Барнауле круг возможных объектов для инвестирования значительно сужается.

Но допустим, в ближайшее время других миллионов у вас не предвидится, а квартиру купить все же надо. Или просто хочется, с инвестиционными целями — ведь жилье сегодня дорожает быстрее, чем копятся проценты по вкладу. Рассказываем и показываем, что можно придумать с такой суммой.

Полный расчет

Будем откровенны, в Барнауле жилье с бюджетом в миллион рублей без доплат найти крайне сложно. Для примера: даже на одном из крупнейших сервисов недвижимость Домклик от Сбера, где на данный момент более 6,2 тысячи объявлений о продаже недвижимости в Барнауле, в нужную нам цену в мае 2023 года вписались только 3 – 4 предложения.

Типичный портрет таких объектов: гордое имя «студия» в описании, а по факту — комната коридорного типа, то есть коммуналка. Как правило, еще и с очень маленькой площадью — метров 10 – 15.

Источник: Домклик

Вот такую комнату можно купить, к примеру, ровно за миллион. По мнению продавца, она подойдет студентам, одиноким молодым людям или же… тем, кто планирует зарабатывать, сдавая квадратные метры в аренду. Семьям с детьми тут точно не развернуться. В принципе, выглядит уютно, и если нужно срочно решить вопрос «с местом для ночлега» без дополнительных вложений, то почему бы и не съездить на просмотр. Но как долговременный и, тем более, инвестиционный вариант хоть с какой-то ликвидностью — нет, пожалуй, не вариант.

Миллиона, которого мало для квартиры, как ни странно, уже достаточно для приобретения собственного дома. Правда, скорее, не в самом Барнауле, а в крае. В частном секторе есть предложения и за 100 тысяч: кажется, хозяева еще и доплатить готовы, лишь бы у них забрали этот неликвид. Но рисковать не стоит, равно как и покупать обветшавший дом или дом с недоделками. Лучше тогда уж приобрести за 400 – 500 тысяч рублей (а то и дешевле) участок поближе к Барнаулу и со временем — мы же держим в голове долговременные инвестиции — построить на нем то, что самому понравится.

Но есть минус: жить за городом и ввязываться в стройку, которую, как и ремонт, невозможно закончить — лишь приостановить — готовы не все.

Источник: Домклик

А если все-таки ипотека?

В таком случае наш миллион превращается в первоначальный взнос. И это уже совсем другая история.

Давайте посчитаем. Допустим, вы хотите купить квартиру в новостройке и берете ипотеку в Сбере через Домклик. В новостройке — потому что в этом случае можно оформить кредит по одной из программ со сниженными ставками. Неважно, какая именно льготная программа вам подойдет — с господдержкой, «Семейная ипотека» или «Ипотека для IT»: минимальный первоначальный взнос в любой из них равен 15%.

Если миллион — это 15%… значит полная стоимость доступной нам недвижимости составит около 6,7 миллиона рублей.

А это уже не комната с соседями и даже не студия, а полноценные и очень неплохие двушки, а то и трешки. Тем более что в начале 2023 года квадратный метр в строящихся домах в Барнауле заметно подешевел и вернулся к уровню весны прошлого года.

Источник: Домклик

Продолжаем «раскидывать мозгами». Новостройка — это прекрасно. Льготные программы ипотеки — еще лучше. Но ведь придется ждать, чтобы дом достроили, ввели в эксплуатацию, плюс ремонт, отделка, интерьер… А если жить (или зарабатывать на квартире) хочется «еще вчера»?

Посмотрим, что предлагает вторичный рынок. Здесь, как водится, есть две новости — хорошая и повод для раздумий. Ставки по ипотеке для б/у жилья выше — в Сбере, например, по базовой программе они стартуют от 10,9% со всеми возможными скидками. Зато минимальный взнос — меньше: от 10%. Тут даже калькулятор не нужен: ваш миллион сейчас — это квартира за 10 миллионов в перспективе.

Источник: Домклик

Но тут сразу надо предостеречь: мало заплатить минимальный взнос, надо быть уверенным, что потом вы потянете ипотечные выплаты. А за такие хоромы они составят не меньше 70 тысяч рублей в месяц. Риелторы советуют все же рассчитывать финансы так, чтобы первоначальный взнос составлял 30 – 40% от стоимости жилья. Что ж, за 3 – 3,5 миллиона рублей в Барнауле вполне можно найти добротную, уютную однушку в нормальном районе. Если вы действительно присматриваете ее с инвестиционными целями — то грамотная сдача в аренду покроет вам больше половины ипотечного платежа. И со временем — превратится в чистый доход.

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