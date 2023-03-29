«Решили вернуться в родные края»: легко ли москвичам найти квартиру в Барнауле

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Цены на вторичное жилье в Алтайском крае занимают стабильно «середнячковую» позицию: стоимость квадратного метра у нас ниже, чем в целом по стране (85,9 тысячи рублей против 101,6 тысячи общероссийских, таковы данные аналитического центра сервиса Домклик).

Самая дорогая в крае, предсказуемо, столица: порядка 97 тысяч рублей за «квадрат». Средняя однушка площадью 35 квадратных метров в Барнауле будет стоить примерно 3 – 3,5 миллиона рублей. И спрос на жилье есть. Кто-то перебирается в Барнаул из других городов региона, а кто-то, как наши герои, Ольга и Антон, возвращаются к своим корням из шумных столичных городов.

«Мы познакомились еще студентами — я из Алейска, мой муж — из Бийска, а встретились в Москве, - говорит Ольга. - Вместе уже 25 лет, у нас взрослая дочь, которая недавно вышла замуж. А еще есть старенькие родители, которые отказываются переезжать в столицу. Поэтому мы решили — спустя четверть века — вернуться в родной Алтайский край. Чтобы не сильно прогадать в комфорте и чтобы никому не было обидно, квартиру выбирали в Барнауле. Оттуда, что до одних родителей, что до других — примерно одинаково ехать».

Сначала супруги были уверены, что денег, вырученных за продажу московской квартиры, им с лихвой хватит на покупку нового жилья, да еще и премиум-класса. И на жизнь останется. Но…

«Как говорится, насмеши бога, рассказав о своих планах, - вздыхает Ольга. - Маме срочно понадобилась дорогая операция, а дочь с мужем влезли в ипотеку, но не рассчитали силы. Зять — предприниматель, доходы сейчас очень упали, тоже надо помочь».

Чтобы ускорить переезд в Барнаул и решение финансовых вопросов семьи — надумали брать вторичку: да, это чуть дороже новостроек, зато не надо ждать, пока дом достроят. При этом стояла задача: купить бюджетное, но приличное жилье, а средства от продажи московской квартиры частично отложить на операцию и реабилитацию мамы, а частично — отдать дочке.

Фото: Иван МАКЕЕВ

НЕВЕРНЫЙ ХОД

Сначала наши герои решили, что найти подходящий вариант в родных краях будет проще всего «по-соседски» — кинули клич среди родни, школьных приятелей… Но пара «знакомых знакомых», узнав, что квартиру покупают москвичи, сразу назвали цены явно выше рыночных.

Ольга и Антон отправились в соцсети и на форумы — искали объявления в группах понравившихся жилых комплексов, в тематических сообществах, просто в популярных пабликах…

«К сожалению, большинство объявлений оказалось пустышками», - признает Антон.

Мужчина вспоминает, как они договорились о встрече с одним из продавцов, но на встрече он стал менять свои условия, просил залог, а потом пришла жена…

«Оказалось, что муж — уже почти бывший, квартира в совместной собственности, она ничего продавать не собирается и вообще, тут прописан несовершеннолетний ребенок», - говорит Антон.

Еще одну квартиру продали 2 месяца назад, просто забыли снять объявление. По третьему номеру отвечали сотрудники риелторского агентства, которые сходу предлагали смотреть другие варианты. Словом, дело не шло.

ВЕРНЫЙ ХОД

Время шло, приближались дата операции и сделки по продаже московской квартиры, а прогресса с новосельем в Барнауле все не было. Тогда Ольга и Антон, наконец, пошли по самому простому и очевидному пути — поиск квартиры с помощью крупных сервисов недвижимости.

«На тех же форумах вычитали, что продавцы платят, чтобы подать объявление, например, на Домклик, - говорит Ольга. - Рассудили так: вряд ли кто-то будет тратить лишние деньги, значит там реальные варианты и владельцы».

Кстати, продавцам на заметку: крупным агрегаторам действительно доверяют больше, в том числе благодаря монетизации объявлений. Даже минимальная плата за размещение объявлений (на Домклик — всего 89 рублей в месяц) прекрасно отсекает фейковые объявления и ускоряет обновление базы: никто не будет платить за «карточку» квартиры, которую продали два месяца назад. А чем свежее и реальнее база — тем удобнее покупателям, тем их больше и они активнее.

Наши герои успели! Они выбрали для себя небольшую уютную двушку в Индустриальном районе. Проверили ее с помощью юристов Домклик, и оформили сделку в одном из барнаульских офисов Сбера, воспользовавшись сервисом безопасных расчетов.

В итоге, маму из больницы — на первое время — забрали уже в новую квартиру, а дочь с зятем благодаря помощи родителей закрыли половину своей ипотеки.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Иногородним покупателям бывает не так-то просто разобраться в объявлениях о продаже квартир в Барнауле — здесь часто встречаются термины, которые редко используют в других регионах. Опять же, на заметку продавцам: хотите привлечь не только земляков — расшифровывайте эти определения!

Например, «чулок». Чаще всего это слово означает, что пройти в одну комнату можно только через другую — но об этом знают, в основном, только сами барнаульцы. «Кухня-прихожая» или «кухня-ниша». Это не новый шаг в развитии студий, скорее, наследие советского прошлого. Кухни-прихожие появились, когда разрешили приватизацию комнат в общежитиях. Также этот вариант обустройства интерьера часто встречается в малосемейках или гостинках — еще одно местное слово. В объявлениях, правда, гостинки так и норовят назвать студиями, но тот, кто хоть раз бывал в квартирах этого типа, прекрасно понимает разницу.

Еще одно название, способное поставить в тупик покупателей из других регионов, — «Квартира на Потоке»: а ведь это просто район, где строительство панельных домов в свое время было поставлено «на поток», чтобы было где жить заводским рабочим.

Источник: Домклик

А ЕСЛИ БЫ В ИПОТЕКУ?

Наши герои, покупая жилье в Барнауле, обошлись своими силами, точнее, средствами. Но для тех, кому нужна ипотека, напомним, что ставки по базовой программе на вторичное жилье в Сбере стартуют от 10,9%. Остаться на нижнем — минимальном — уровне ставки помогут зарплатная карта банка и несколько полезных сервисов Домклик. Например, выбор квартиры и оформление ипотеки через Домклик, электронная регистрация права собственности, а также страхование жизни и здоровья.

Кроме того, есть услуга «Своя ставка» — возможность внести разовый платеж на этапе оформления ипотеки… и снизить ставку от 0,5 до 9,5% на весь срок кредита. Эта услуга появилась в 2022 году, но ею уже успели воспользоваться 16 с лишним тысяч новоселов России. Сообща они сэкономили 3,7 миллиарда рублей.

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