К воде поближе: где на берегу реки или озера купить в Барнауле дом

Источник: Домклик

С географией Барнаулу откровенно повезло — не обязательно ехать далеко, чтобы провести время у водоема. Хочешь — отдыхай на левом берегу Оби, хочешь – поезжай на правый. А хочешь — купи свой собственный дом у реки и любуйся ею хоть каждый день.

По данным риелторов, квадратный метр дачки вместе с участком в столице Алтайского края сегодня обходится даже дешевле квартиры в многоэтажке. И барнаульцы все чаще предпочитают городскому жилью загородное и пригородное.

- Коттеджное и дачное строительство вышло на пик после пандемии, - рассказала на встрече экспертов рынка многоэтажки в центре «Мой Бизнес» руководитель Центра недвижимости Resmart Диана Фомина. - Когда она случилась, оказалось, что жить в студии втроем два месяца — это ад кромешный. И люди поняли, что могут разрешить себе жить в доме.

Но даже если и не жить круглый год, хотя бы в теплый сезон хочется поменять квартиру на природу. Мы решили выяснить, где и что сегодня можно купить в Барнаульской агломерации поближе к реке.

Алтайский край, село Фирсово. Источник: Домклик

Искать будем с помощью сервиса недвижимости Домклик от Сбера — здесь это удобно делать с помощью карты, на которой видно не только расположение объектов, но и их цена. Кстати, на конец апреля в Барнауле только через Домклик продается порядка 1,5 тысячи уже готовых домов и более 400 участков, на которых можно построить что-то самостоятельно.

Правый берег Оби, в частности, Первомайский район, сегодня считается одним из самых перспективных для жизни в своем доме — 15 минут до центра города без пробок и красивая природа. Здесь много старых поселков, то есть уже сложилась инфраструктура. Сегодня на этом направлении малоэтажное строительство ведется очень активно. Много домов продается в Бобровке и в Санниково, который называют одним из самых тихих поселков. Откровенно видовых участков в продаже немного, но идти до воды — а здесь и сама Обь, и река Бобровка — совсем недалеко.

- Не знаю ни одного, кто переехал в Бобровку и пожалел, - рассказывает местная жительница Татьяна. - Да, конечно, чуть дальше, чем Фирсово, но место чудесное: лес, речка, грибы.

Старые дома в Бобровке, по данным Домклик, стоят порядка 2 – 3 миллионов рублей, новые, но без внутренней отделки — примерно столько же. Крепкие «середнячки» обойдутся миллиона в 4. Цена на современные, полностью обустроенные коттеджи, например, в микрорайоне Кедр, может достигать 20 миллионов.

Кстати, здесь же, в Бобровке, мы нашли и один из самых дорогих вариантов: настоящий особняк со своим садом и парком за 90 миллионов рублей. Не каждый потянет даже в ипотеку, но хоть полюбоваться.

Алтайский край, село Бобровка. Источник: Домклик

А что в самом Барнауле? Здесь одним из популярных у «любителей побережья» считается микрорайон Гора.

Цены на Горе тоже отличаются друг от друга. Например, старый деревянный дом 1960 года постройки, но ближе к воде, можно купить за 4,5 миллиона рублей. Может, он и не очень презентабельно выглядит, зато хороший участок.

А за современные коттеджи подальше от берега попросят 10, 20, а то и 30 миллионов.

Еще один удачный район в черте города — Затон. Многие участки здесь специально приподняты, чтобы дом и посадки не пострадали от разлива Оби. Зато от крайних домов до речки буквально 200 метров. Рай для рыбаков и любителей позагорать на берегу.

Алтайский край, Барнаул, Правобережный тракт. Источник: Домклик

А если не хватает денег?

Несколько лет назад Алтайский край возглавил один из всероссийских рейтингов доступности жилья у воды — здесь нашли самые бюджетные варианты. Тем не менее не каждый барнаулец может позволить себе выложить 6 – 7 или даже 2 – 3 миллиона за дом. На помощь приходит ипотека. Так, например, ставка по ипотеке от Сбера на жилые дома на вторичном рынке стартует от 10,9% (при условии, что вы получаете зарплату на карту Сбера, оформляете сделку онлайн, делаете электронную регистрацию, страхуете жизнь и здоровье — за все это дают скидки от базовой ставки). Первоначальный взнос — от 15%.

Кстати, при покупке дачи (садового дома) условия чуть жестче: ставка от 11,2%, первоначальный взнос — от 25%.

Есть и льготные варианты. Например, ипотека с господдержкой. Важное условие: ее можно получить один раз в жизни. Зато очень привлекательная ставка — от 7,7% (со скидками от Сбера).

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