Рабочий пострадал при обрушении рудника в Змеиногорске

Это не первое серьезное ЧП на предприятии Фото: Олег УКЛАДОВ

17 мая на Корбалихинском руднике АО «Сибирь-Полиметалы» произошло обрушение. Как сообщает «Комсомолке» близкий к ситуации источник, один пострадал из рабочих.

В шахте произошел частичный обвал породы. Сотрудники отделения Военизированной горноспасательной части подняли его на поверхность и передали медикам. Известно, что мужчина госпитализирован в Змеиногорскую больницу.

Силы ГУ МЧС по Алтайскому краю к работе не привлекались. Источник уточнил, что обрушение было не масштабным, поэтому на работу рудника данное происшествие не повлияло.

В следственных органах официальных комментариев пока не давали.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

Напомним, это не первое серьезное ЧП на предприятии. В августе 2021 года при обрушении в шахте погиб человек. Во время работ в одной из штолен шахты на глубине 420 метров молодой сотрудник получил тяжелые травмы и скончался. Похожие трагедии происходили на руднике в 2018 и 2016 годах.

Справка КП

Корбалихинское месторождение было открыто в 1959 году, разведано в конце 1980-ых. Горнодобывающее предприятие занимается добычей полиметаллической руды.