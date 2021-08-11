Один человек погиб при обрушении породы в шахте на Алтае

29-летний сотрудник общества с ограниченной ответственностью получил травмы, несовместимые с жизнью Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

10 августа на Корбалихинском руднике в Змеиногорском районе Алтайского края произошло обрушение горной породы. В результате ЧП погиб один человек, рассказали «Комсомольской Правде – Барнаул» в краевом Следкоме.

Все произошло днем во вторник во время работ в одной из штолен шахты в Змеиногорском районе. В результате обрушения горной породы на глубине 420 метров 29-летний сотрудник общества с ограниченной ответственностью получил травмы, несовместимые с жизнью.

На место ЧП выезжали горноспасатели филиала «ВГСО Сибири и Алтая» (12 человек, 2 единицы техники), а также оперативная группа и боевой расчет пожарно-спасательного гарнизона, добавили в региональном управлении МЧС.

Погибшего работника подняли на поверхность. Кроме того, из аварийного участка вывели трех человек, они не нуждаются в медицинской помощи.

На месте ЧП Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

– Змеиногоским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК РФ (нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть человека), – отметили в Следкоме.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводят сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Напомним, в 2018 году на Карболихинском руднике в Змеиногорском районе также произошло обрушение породы. Тогда в результате ЧП погиб один человек, еще один получил различные травмы. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

Справка

Корбалихинское месторождение было открыто в 1959 году, разведано в конце 1980-х. Горно-добывающее предприятие, осуществляющее добычу полиметаллической руды.

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