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Дом. Семья17 мая 2023 10:13

Люди со всего мира собирают деньги на юбилей хозяйке самого толстого кота России

20 мая известной на всю Россию бабушке Вале из Бийска исполнится 85 лет
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Валентина Александровна и Степан. Фото: Евгений Андреев

Валентина Александровна и Степан. Фото: Евгений Андреев

В субботу, 20 мая, хозяйка самого толстого кота России Степана Валентина Александровна отпразднует свою юбилей. Милой женщине из Бийска исполнится 85 лет! В честь праздника люди со всего мира решили организовать для Валентины Александровны сюрприз и активно отправляют деньги на подарок.

Организатором сбора денег стала Ирина Балахнина – автор нашумевших видеороликов про кота Степана. Она часто навещает Степу и его хозяйку и, конечно, не могла остаться в стороне в такой праздник!

- Хочу подарить Валентине Александровне букет цветов и что-то еще для дома, а если останется¸ то отдать ей денежкой. Любой может принять участие и порадовать бабу Валю, – рассказала автор Ирина Балахнина.

По словам Ирины, она планирует подарить бабушке Вале одну большую открытку с именами всех, кто хочет ее поздравить. Вместе с денежным переводом можно прислать сообщение с текстом поздравления и ником. После праздника Ирина обещает сделать видеоотчет и опубликовать его на своем канале.

- У меня хоть и маленький YouTube-канал, но он охватывает людей со всего мира. Присылали подарки и из Америки, и из Мексики. Деньги уже перечисляют, - добавила Ирина.

Отправить деньги можно на карту Ирины Васильевны Б. 4276 0205 9885 3643 (Сбербанк)

К слову, толстый Степа уже не такой пухлый, как ранее. Со слов Ирины Балахниной, в последнее время он довольно сильно похудел. Правда, радоваться тут сильно не приходится – не так давно у кота нашли рак. Сейчас он борется с болезнью и продолжает радовать свою хозяйку.

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