Люди со всего мира собирают деньги на юбилей хозяйке самого толстого кота России

Валентина Александровна и Степан. Фото: Евгений Андреев

В субботу, 20 мая, хозяйка самого толстого кота России Степана Валентина Александровна отпразднует свою юбилей. Милой женщине из Бийска исполнится 85 лет! В честь праздника люди со всего мира решили организовать для Валентины Александровны сюрприз и активно отправляют деньги на подарок.

Организатором сбора денег стала Ирина Балахнина – автор нашумевших видеороликов про кота Степана. Она часто навещает Степу и его хозяйку и, конечно, не могла остаться в стороне в такой праздник!

- Хочу подарить Валентине Александровне букет цветов и что-то еще для дома, а если останется¸ то отдать ей денежкой. Любой может принять участие и порадовать бабу Валю, – рассказала автор Ирина Балахнина.

По словам Ирины, она планирует подарить бабушке Вале одну большую открытку с именами всех, кто хочет ее поздравить. Вместе с денежным переводом можно прислать сообщение с текстом поздравления и ником. После праздника Ирина обещает сделать видеоотчет и опубликовать его на своем канале.

- У меня хоть и маленький YouTube-канал, но он охватывает людей со всего мира. Присылали подарки и из Америки, и из Мексики. Деньги уже перечисляют, - добавила Ирина.

Отправить деньги можно на карту Ирины Васильевны Б. 4276 0205 9885 3643 (Сбербанк)

К слову, толстый Степа уже не такой пухлый, как ранее. Со слов Ирины Балахниной, в последнее время он довольно сильно похудел. Правда, радоваться тут сильно не приходится – не так давно у кота нашли рак. Сейчас он борется с болезнью и продолжает радовать свою хозяйку.