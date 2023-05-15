На Алтае вынесли приговор матери, которая выставила сына голым на мороз

Женщину приговорили к 4 годам исправительной колонии общего режима Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае вынесли приговор паре из Шелаболихинского района за истязание троих детей. Они причиняли мальчикам физические и психические страдания. А одного ребенка мать выставила на мороз без одежды.

Как рассказали в следкоме и прокуратуре края, 27-летняя женщина совершенно не занималась своими детьми (2020, 2016 и 2015 годов рождения), не обеспечивала их необходимым питанием и одеждой и не заботилась об их обучении. Некогда было заниматься и уборкой - в доме постоянно царила антисанитария. Вместо этого женщина с 35-летним сожителем (отчимом детей) предпочитали употреблять алкоголь. А к детям парочка относилась как к животным - истязала и избивала за любые провинности.

21 января минувшего года бессердечная мать и вовсе выгнала на тот момент 5-летнего сына из дома без одежды и обуви, захлопнув за ним дверь. При этом на улице стоял мороз в -13,7 градусов. Мальчик долго мерз на улице, пока его не увидела местная жительница. Она спасла несчастного ребенка, заведя его в дом.

Мужчина получил 4,5 года исправительной колонии строгого режима Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

После это жуткого случая сотрудники органов системы профилактики приехали в дом, чтобы изъять детей из семьи. Мать в тот момент тоже проявила агрессию - накинулась на участкового и инспектора ПДН. Кроме того, при задержании она покусала правоохранителей за руки, а ее гражданский супруг угрожал применить к ним насилие.

Суд признал пару виновными по ст. 117 УК РФ (причинение физических или психических страданий путем нанесения побоев в отношении двух и более несовершеннолетних лиц) и ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Кроме того, женщину обвинили по ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении малолетнего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Мать приговорили к 4 годам исправительной колонии общего режима, а отчима к 4,5 годам исправительной колонии строгого режима. Сейчас дети женщины находятся в приемной семье.