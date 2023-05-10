Поп на джипе: алтайский священник-блогер рассказал о жизни в деревне и съемках в сериале

Священник Павел Корчагин увлекается автомобилями и ведет свой блог в социальных сетях Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Алтайский священник Павел Корчагин из небольшого села Хмелевка стал героем документального сериала «Поуехавшие», снятого «Ростелекомом». В народе этот батюшка известен как «поп на джипе». Именно так называется его страничка в соцсетях и канал в YouTube. И это не случайно, ведь помимо служения церкви, мужчина увлекается покорением бездорожья и восстановлением машин.

Ранее «КП»-Барнаул» уже рассказывала о том, как отец Павел обратился к Богу и стал настоятелем храма, а также о трудностях, с которыми он сталкивался. В этот раз решили поговорить о съемках в сериале и изменениях, которые произошли в жизни.

Перед камерой чувствую себя спокойно

Сериал «Поуехавшие» рассказывает о людях, которые устали от мегаполисов и перебрались в российскую глубинку. Согласитесь, на такое может решиться не каждый, ведь нужно кардинально изменить жизнь, привычки и круг общения. Павел Корчагин – один из таких смельчаков. В 2014 году он, отказавшись от мирской жизни, в которой был арт-директором в ночном клубе, стал священником и перебрался в глухое село Хмелевка, где поныне является настоятелем храма Сергея Радонежского. А еще обзавелся «Нивой», на которой покоряет бездорожье, попутно делясь своими мыслями и жизнью в социальных сетях.

- Когда команда приехала снимать фильм, перед камерой я чувствовал себя уверено, для меня это не в новинку, - говорит отец Павел. – Съемки длились около недели. Приятно удивила организация съемочной группы - все строго по расписанию, каждый знает свое дело.

Священники - блогеры

У отца Павла есть блоги в разных социальных сетях. Началось все с канала на YouTube, потом добавились другие:

- В последнее время основная активность у меня в telegram–канале. На YouTube видео сейчас выкладываю, но редко. Там сложно монтировать видео, особенно с моим ноутбуком. Плюс ко всему в телеграмме и подписчиков прибавилось. За это, кстати, спасибо отцу Павлу Островскому – священнику из Москвы, который тоже ведет свой блог. Он помог, посоветовав мой канал своим подписчикам.

Отец Павел за службой в храме Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Представить священника-блогера сложно многим. Однако оказывается, что это давно уже не новинка, о чем наш герой и рассказал дальше:

- Вообще есть целый Совет священников-блогеров, который учрежден Русской православной церковью. Меня даже приглашали на съезд совета в Иркутске. Там, кстати, и познакомился с отцом Павлом Островским и другими блогерами с огромной аудиторией. Всего их там человек 20 было. Вообще для меня до сих пор загадка, как я оказался в их числе – у меня всего 1,5 тыс. подписчиков, но, видимо, сыграл важную роль тот факт, что я один из первых в России, кто стал священником-блогером.

На вопрос о том, чем занимаются священники-блогеры, отец Павел рассказал следующее:

- Общаются с людьми, дают советы, помогают, чем могут. Ко мне тоже часто обращаются в сообщениях за советом. Но проблема в том, что люди воспринимают часто церковь как бюро волшебных услуг, не понимают, что нужно много приложить усилий самому. Я это стараюсь объяснить.

Поп на джипе

Автомобиль в деревне – это, прежде всего, средство передвижения. А машины повышенной проходимости при плохих деревенских дорогах, а чаще вообще их отсутствии, просто жизненная необходимость. Старенькую «Ниву», с которой началось увлечение автомобилями, священник давно обновил на более новую версию той же модели.

Выезд по бездорожью Салаирского кряжа Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- С новой машиной работать проще, теперь уже есть большой опыт, – рассказывает отец Павел. - По соседним деревням для работы в приходах ездить уже не нужно – там появились свои священники. Я теперь выезжаю только в туры по бездорожью, которые все также организовываю. Сотрудничаю с Национальным парком «Салаир», в планах - организовывать туры с Салаирского кряжа, показывать красоты нашей природы. Иногда на туры приезжают подписчики и друзья практически со всей России.

Установка и освещение крестов на маршрутах выездов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Насущные дела

Забот у отца Павла много, основные из них связаны с храмом. Даже когда прошлым летом у него сгорела баня, то всю полученную помощь он решил направить на храм:

- Работа идет в храме. Летом собираюсь поменять пол под алтарем, ну а к осени нужно серьезно заняться утеплением стен, потому что зимой в здании бывает холодно. Денег на это нужно много. Где-то прихожане помогают, их немного по-прежнему, бывает, подписчики помогут. Ну а по большей части свой труд спасает. Через telegram-канал продаю мед с пасеки. Собираю травы в тайге, сушу их, ферментирую и тоже продаю.

КСТАТИ

Главные наставления от отца Павла Корчагина

- Научитесь прощать ближнего своего, как бы это ни было трудно.

- Никогда ни про кого не сплетничайте и не осуждайте.

- Не оставляйте мусор на природе, всегда убирайте за собой.