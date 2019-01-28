2019-01-28T09:50:14+03:00
Общество

Алтайскому «попу на джипе» нужна помощь

САПОЖКОВА Александра
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Под на джипеПод на джипеФото: из личного архива героя(ев) публикации
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Отец Павел Корчагин настоятель храма Сергея Радонежского в алтайском селе Хмелевка, остался без средств к существованию. О его непростой ситуации рассказали участники православного проекта «Две лепты».

Священник более известен на Алтае как «поп на джипе». Он работал на пилораме, чтобы содержать церковь. Помогал и прихожанам, большинство из которых одинокие матери и многодетные семьи.

Но этой зимой у пилорамы обвалилась крыша, не выдержав снега. Денег на ремонт нет. И теперь не стало единственного источника дохода. Но тут нагрянула вторая беда - вышел из строя отопительный котел в храме, и теперь он замерзает, пишет "МК на Алтае".

Отец Павел несколько лет назад купил старенькую «Ниву» - на ней он выезжает за грибами и ягодами и в ближайшие населенные пункты. А еще он организует рейды по святым местам Алтая. Его ролики пользуются популярностью на YouTube-канале под названием «Поп на джипе» (там же указаны и реквизиты).

- Отец Павел не любит говорить о своих сложностях. Но несмотря на безвыходные жизненные ситуации, он не только служит в далеком приходе, но и собирает информацию о разрушенных храмах, ставит на их месте кресты, помогает нуждающимся из скудного заработка. Но теперь и этого дохода не стало. Давайте поможем! - призывают участники проекта.

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