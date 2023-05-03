«Появился аппетит, начала ходить». Барнаульская девочка, зверски избитая отчимом, пошла на поправку

В палате рядом с девочкой находится ее мать Фото: Герман Архаров

Хорошие новости! 11-летняя девочка, доставленная в реанимацию БСМП в крайне тяжелом состоянии с множественными переломами лица и тела, потихоньку поправляется. Об этом « Комсомолке» рассказал Александр, родной отец девочки.

- Дочка начинает ходить, видит (врачи опасались за зрение), опухоль на лице медленно спадает, - рассказал мужчина. – Конечно, и ходить, и жевать ей еще больно, но, главное, организм потихоньку справляется.

По словам Александра, он по разрешению медиков теперь навещает дочь каждый день. В палате рядом с девочкой находится ее мать.

- У ребенка появился аппетит, - поделился отец пациентки, - на днях, например, заказала пельмени. Теперь уже она может и игрушку в руках держать. Раньше ей было даже тяжело взять в руки плюшевого зайца, которого мы с ее крестной ей принесли.

Напомним, что в Барнауле пьяный отчим зверски избил 11-летнюю падчерицу. Девочку привезли в больницу с черепно-мозговой травмой, множественными переломами костей лица и тела. Трагедия случилась, когда мать девочки и ее отчим вернулись из кафе. По версии следствия, между супругами произошла ссора из-за ревности, мужчина ударил женщину, а потом набросился с кулаками на ее ребенка.

Сегодня возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, отчим заключен под стражу. Как выясняется теперь, предыдущая жена мужчины сбежала от него, пытаясь спасти ребенка.