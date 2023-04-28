Бывшая жена отчима-изверга рассказала, как в ужасе сбегала от него

Жертвы семейного насилия часто скрывают, происходящее в быту Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Барнауле продолжается следствие по делу об избиении отчимом 11- летней девочки. Она была доставлена в больницу с множественными переломами лица и тела. По некоторым сведениям, мужчина объясняет это тем, что поссорился с женой, приревновав ее, и когда та убежала из дома во время ссоры, перепутал с ней падчерицу. Якобы это такое неожиданное помутнение на почве ревности, и он мало что помнит.

Предыдущая жена задержанного Анна Ковалева, с которой нам удалось связаться, считает, что такой версией ее бывший муж Дмитрий старается хоть как-то обелить себя.

Избил беременную

- Не верю я в этот бред, там перепутать сложно, потому что девочка светлая, а мама ее темная, и он ведь, насколько я знаю, сначала в постели избивал, потом вытащил на свет, - говорит Анна.

Трагедия произошла в доме в поселке Восточный, где когда-то с Дмитрием жила и Анна Ковалева. По словам женщины, бывший регулярно избивал ее.

- Первый раз он избил меня беременную, - вспоминает женщина. – Это была долгожданная беременность, до этого врачи чуть ли не бесплодие ставили. И вот я приезжаю домой на выходные (лежала на сохранении), а он пьяный стал домогаться. Когда я отказала, полез насильно, я, увертываясь, оцарапала ему лицо, и тут началось... Вырвал клок волос, нос разбил, пинал. При этом я скрючилась, чтобы он не попал по животу, убежала к соседям, а после вернулась в больницу.

По словам женщины, Дмитрий потом валялся в ногах, просил прощения, и она, как это часто бывает с жертвами семейного насилия, простила.

- Думала, дочери нужен отец, больше не повторится, - рассказывает Анна,- но избиения продолжались.

Страшный шлепок

- Однажды он приехал из командировки пьяный и я получила боксерский удар в зубы опять же за то, что ему отказала, – продолжает собеседница.- Очнулась на коленках в луже крови, губа разорвана. Сестры его после этого меня уговаривали не писать заявление, думаю, зря тогда не написала… Были случаи, когда и трезвый мог меня стукнуть, у него была патологическая ревность.

Последней каплей, после которого Анна побежала с ребенком, куда глаза глядят, стал испуг за малышку.

- Дочке два года было, она описалась, и он так ее по попе шибанул, что она закатилась. Я после этого шлепка, подумала - , если так сейчас, то что дальше будет… Сгребла ребенка и бежала в страхе, не оглядываясь, - вспоминает женщина. - Потом мы с дочкой еще полгода к неврологу ходили…

«Анна говорила, что у них все в ажуре»

- С Анной, нынешней женой Дмитрия и матерью бедной избитой девочки, мы пару раз общались, - рассказывает женщина. - Как-то она проявляла инициативу и брала мою дочку, чтобы та с отцом увиделась. Я ей, кстати, говорила, когда созванивались: «Ань, задумайся, он дерется, люди не меняются…». Она ответила, что у них все хорошо, в ажуре. Как получается сейчас, врала…

Дочке Анны Ковалевой сегодня 13 лет. Услышать историю о том, что ее отец избил падчерицу, конечно, было очень неприятно. По словам собеседницы, дочь в тот момент она подошла и сказала: «Мама, спасибо тебе, большое, что ты меня спасла от этого монстра…».