«Ей больно, все лицо синее». Отца избитой отчимом девочки все-таки пустили навестить ее в больнице

Девочку, избитую отчимом, перевели из реанимации в палату Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 11-летняя девочка, жестоко избитая отчимом, переведена из реанимации в отдельную палату. Рядом с пациенткой находится ее мама. 27 апреля родному отцу также удалось навестить дочку.

- До этого мне наотрез отказывали в посещении, пришлось писать заявление начмеду, - рассказывает Александр. – Меня пустили вместе с моей сестрой, крестной дочки.

По словам Александра, они находились в палате около двадцати минут.

- Когда увидел дочь, дыхание перехватило, - рассказывает отец. – Она лежала на кровати с синим заплывшим лицом, вся грудная клетка тоже была в синяках. Немного отлегло от сердца, когда ребенок нас увидел - врачи опасались очень за ее зрение, ведь отчим бил ее о кафель так, что крошки плитки прилетели в глаза. Но все-таки проблемы со зрением остаются, и как будет дальше пока что неизвестно…

По словам Александра, девочке трудно двигаться и дышать. Но она обрадовалась мягкому зайцу, которого он привез, но при этом ей было трудно даже держать игрушку.

- Ребенку очень больно, но она в этом не признается, - говорит отец. - Мы с ней произошедшее не обсуждали, чтобы лишний раз не травмировать ее, сестра моя только спросила, была ли с ней мама. И вот здесь был момент, который меня насторожил. Дочка посмотрела на маму и ответила, как будто заучено: «Нет, она выбежала, и он, наверное, меня с ней перепутал, он не специально…». Как будто уже кто-то внушил так сказать про этого садиста. Про эту версию абсурдную, появившуюся у следователя, дочь могла услышать только от мамы…

Мужчина продолжает считать мать девочки также виновницей трагедии. Напомним, 21 апреля его бывшая жена Анна с мужем пришли из кафе под утро. В доме в это время спали трое детей: падчерица и два родных для мужчины малыша. Между супругами разгорелся скандал на почве ревности, женщина убежала, и отчим стал избивать падчерицу - сначала в постели, потом на кухне. Девочку привезли в Больницу скорой медицинской помощи с черепно-мозговой травмой, множественными переломами костей лица и тела. При этом «Скорую» вызывала соседка.

- Моя бывшая жена даже не вызвала “скорую” и полицию, а до этого, как выясняется сейчас, допускала издевательства над дочерью, - возмущается Александр, который сегодня пытается сделать все, чтобы забрать дочь в свою семью. - Я и раньше предпринимал попытки это сделать, но в опеке говорили, что ребенок должен жить с матерью и в ее семье все благополучно… А теперь у меня есть информация, что он и раньше дочь бил раскаленным проводом. Она рассказывала это по секрету подружке в школе.

Мать ребенка, с которой мы попытались связаться, отказалась от комментариев, сославшись на то, что, во-первых, идет следствие, во-вторых, она сейчас ухаживает за дочерью и у нее нет времени.

41- летний отчим - под стражей, следствие по уголовному делу по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего) продолжается.