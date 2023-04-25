Виновника аварии приговорили к шести годам и восьми месяцам колонии общего режима Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне Железнодорожный районный суд Барнаула вынес приговор водителю такси за ДТП, в котором погибли мать и ее шестилетний сын. Еще один ребенок женщины, которому на тот момент было всего четыре года, получил тяжелые травмы, но остался в живых. Виновника аварии приговорили к шести годам и восьми месяцам колонии общего режима. Подробности – в материале «Комсомолки».

По данным помощника прокурора Алтайского края Марии Антошкиной, 18 марта прошлого года 29-летний таксист ехал по Павловскому тракту с пассажирами на заднем сидении – женщиной и ее двумя сыновьями шести и четырех лет. Водитель Hyundai Solaris не убедился, что пассажиры пристегнуты ремнями безопасности, превысил скоростной режим и применил небезопасный маневр – он перестроился на левую полову движения, после чего машина столкнулась с автомобилями Subaru, Hyundai Santa Fe и Lada Largus. От удара женщина вылетела из салона и получила травмы, несовместимые с жизнью, ее старший ребенок тоже погиб на месте. Четырёхлетнего мальчика в тяжелом состоянии увезли в больницу.

По итогу суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть двух лиц по неосторожности и причинение тяжкого вреда здоровью. Водителя приговорили к шести годам и восьми месяцам в исправительной колонии общего режима с лишением права управления транспортом на три года.

Как рассказала «Комсомолке» заместитель прокурора Железнодорожного района Барнаула, гособвинитель по этому делу Светлана Гарбузова, осужденный принес извинения семье погибших лишь в конце судебных заседаний. Но ущерб семье он не возмещал и вину в ДТП так и не признал.

- Он полагает, что его вины в случившемся нет. Дело в том, что он перестраивался на другую линию, и считает, что ему должны были уступить дорогу. Он не согласен с заключениями авто-технической и судебно-медицинской экспертиз. Однако был проведен целый комплекс экспертиз, результаты которых четко указывают, вследствие чего наступила смерть и какие правила дорожного движения были нарушены водителем, - подчеркнула Светлана Гарбузова.

Приговор пока не вступил в законную силу, и по закону у осужденного есть 15 дней на апелляцию. Гособвинитель считает, что, учитывая активную защитную позицию, он все-таки попытается обжаловать приговор.